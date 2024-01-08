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Moda

No Globo de Ouro 2024, Margot Robbie veste look de Barbie de 1977 da Armani

Atriz é protagonista de 'Barbie', filme com o maior número de indicações da premiação deste domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 08:59

Margot Robbie no Golden Globe Awards 2024
Margot Robbie no Golden Globe Awards 2024 Crédito: Reuters/Folhapress
Margot Robbie ainda não colocou seus looks cor-de-rosa para descansar. A atriz protagonista de "Barbie", um sucesso cinematográfico de 2023, chegou à 81ª edição do Globo de Ouro, que acontece neste domingo, usando um vestido brilhante inspirado na boneca.
O vestido da atriz é feito pela grife italiana Giorgio Armani e faz releitura de uma versão clássica da Barbie Superstar de 1977, que usa um vestido rosa acetinado e plumas de tule ao redor dos braços. A versão da atriz é mais brilhosa, com pedras no tule.
Durante o período de divulgação do filme, em 2023, a artista reproduziu diversos looks icônicos da série vintage Barbie nos tapetes por onde passava. Entre as referências estavam a primeira Barbie de 1959, com maiô em preto e branco, e a Barbie "Earring Magic", lançada em 1992.
Margot Robbie no Golden Globe Awards 2024
Margot Robbie no Golden Globe Awards 2024 Crédito: Reuters/Folhapress
Robbie é um dos destaques da noite como protagonista de 'Barbie'. A comédia de Greta Gerwig é o favorito com nove indicações, entre elas atriz de comédia ou musical, ator coadjuvante, com Ryan Gosling, roteiro e melhor realização cinematográfica e de bilheteria.
A cerimônia será conduzida pelo comediante Jo Koy, sua primeira vez apresentando uma grande premiação. O Globo de Ouro será transmitido no canal TNT e no streaming HBO Max.

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