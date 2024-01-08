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Premiação

Globo de Ouro faz piada com nariz de Bradley Cooper e pênis de Barry Keoghan

Também houve brincadeiras com o fenômeno 'Barbenheimer' durante o monólogo de abertura da premiação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 08:54

Barry Keoghan no Golden Globe Awards
Barry Keoghan no Golden Globe Awards Crédito: Reuters/Folhapress
O Globo de Ouro este ano fez piada com alguns dos temas mais polêmicos do cinema no último ano. Responsável por apresentar a cerimônia, o comediante Jo Koy fez piada com a prótese de nariz usada por Bradley Cooper no filme "Maestro" e a cena de "Saltburn" em que Barry Keoghan dança nu.
Jo Koy também fez piada com sua contratação de última hora para o evento. "Eu consegui este trabalho há dez dias, peço desculpas", disse empolgado para a plateia logo no começo da noite.
Em seguida, ele afirmou que não viu todos os filmes e séries indicados ao prêmio este ano, e citou que ainda vai terminar de assistir "Oppenheimer". "O filme podia ter mais uma hora", declarou no palco do evento. "Minha meta para 2024 é terminar 'Oppenheimer' em 2025."
O comediante Jo Koy, apresentador do Globo de Ouro de 2024
O comediante Jo Koy, apresentador do Globo de Ouro de 2024 Crédito: Reuters/Folhapress
O apresentador ainda fez piada com "Barbie", definindo a produção como o filme da boneca que tem peitos. A transmissão registrou desconforto nas reações dos diretores dos dois longas, Christopher Nolan e Greta Gerwig, ao monólogo.

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