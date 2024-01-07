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Sucesso nos cinemas, "Elis & Tom, Só Tinha de ser com Você" chega a Globoplay

Documentário - que estreou na plataforma na sexta (5) - acompanha bastidores da gravação do álbum icônico da dupla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 09:00

Cena do documentário
Cena do documentário "Elis & Tom, Só Tinha de ser com Você" que chega a Globoplay Crédito: Globoplay
Os bastidores da gravação de um dos álbuns mais importantes da história da música brasileira agora também podem ser conferidos no Globoplay. Após fazer sucesso nos cinemas, o documentário "Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você" chegou ao catálogo do streaming na sexta (5), promovendo uma viagem no tempo que tem como protagonistas os lendários Elis Regina e Tom Jobim.
Conduzido por imagens raras e inéditas, a produção transporta o público para a cidade de Los Angeles, na Califórnia (EUA), no ano de 1974, e mostra os dramas e tensões que cercaram as gravações do álbum "Elis & Tom". Apesar de todos os desafios, a força da música se sobrepôs e conduziu Elis, Tom e um grupo de jovens músicos talentosos a uma obra-prima.
As imagens foram registradas em película pela equipe de cineastas liderada por Roberto de Oliveira, idealizador do encontro e ex-empresário da cantora. Hoje, ele assina a direção da obra audiovisual ao lado de Jom Tob Azulay. Os rolos originais das filmagens ficaram guardados por mais de 45 anos até serem restaurados e remasterizados em 2018. "Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você" teve as primeiras exibições no Festival do Rio em 2022 e na 46ª Mostra de São Paulo.

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