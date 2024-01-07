Sucesso nos cinemas, "Elis & Tom, Só Tinha de ser com Você" chega a Globoplay

Cena do documentário "Elis & Tom, Só Tinha de ser com Você" que chega a Globoplay Crédito: Globoplay

Os bastidores da gravação de um dos álbuns mais importantes da história da música brasileira agora também podem ser conferidos no Globoplay. Após fazer sucesso nos cinemas, o documentário "Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você" chegou ao catálogo do streaming na sexta (5), promovendo uma viagem no tempo que tem como protagonistas os lendários Elis Regina e Tom Jobim.

Conduzido por imagens raras e inéditas, a produção transporta o público para a cidade de Los Angeles, na Califórnia (EUA), no ano de 1974, e mostra os dramas e tensões que cercaram as gravações do álbum "Elis & Tom". Apesar de todos os desafios, a força da música se sobrepôs e conduziu Elis, Tom e um grupo de jovens músicos talentosos a uma obra-prima.