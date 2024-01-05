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  • Daniel Dalcin, ex-Malhação, sobre vender frango assado no Rio: "Tá todo mundo apertado"
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Daniel Dalcin, ex-Malhação, sobre vender frango assado no Rio: "Tá todo mundo apertado"

Ator disse que se dedicar a outras profissões é digno e necessário no Brasil e fala sobre ter viralizado como vendedor ambulante na capital fluminense
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 14:35

O ator Daniel Dalcin, que fez parte do elenco da 14ª temporada de Malhação, da Rede Globo, e hoje também é dono de um restaurante que entrega frango assado na zona sul do Rio de Janeiro, falou sobre artistas que passam a se dedicar a outras profissões. O comentário vem após a repercussão de vídeos de Daniel Erthal, também ex-Malhação, que trabalha como vendedor ambulante na capital fluminense.
"É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil", comentou ele sobre atores que trabalham também fora do meio artístico. Daniel gravou dois vídeos, publicados no Instagram nesta quinta, 4, para falar sobre o assunto.
“A gente não pode trabalhar com uma coisa só hoje em dia, porque, afinal de contas, está apertado para todo mundo”, continuou. Ele ainda afirmou que outras funções, se feitas com “sinceridade e honestidade”, apenas enriquecem o trabalho como ator.
Daniel Dalcin falou sobre atores que se dedicam também a outras profissões.
Daniel Dalcin falou sobre atores que se dedicam também a outras profissões Crédito: Reprodução/Instagram
“A profissão de ator te permite trabalhar em todas as outras profissões, te permite todas as outras possibilidades”, afirmou. “É mérito, é digno trabalhar com outras coisas e todo mundo que dá a grande ‘virada’ depois colhe outros frutos.”

SAÍDA DA GLOBO

Daniel relatou que, há sete anos, após deixar a Globo, precisou começar a trabalhar como vendedor em uma loja de roupas para ajudar no tratamento do pai contra um câncer, o que teve repercussão na mídia. “É a coisa mais digna do mundo. [...] Porque, se você continuar nessa, você vai ter trabalho como ator e no seu novo empreendimento. E para vocês, atores: não parem no final da fila”, concluiu.
Além de Malhação, o artista também já trabalhou em produções como Êta Mundo Bom! e Insensato Coração, da Rede Globo, e Gênesis, da Record TV. Recentemente, ele participou da produção do curta-metragem Galo de Briga.

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