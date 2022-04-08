Anitta terá parceria póstuma com Mr. Catra em seu novo disco 'Versions of Me'

Anitta Crédito: Divulgação

A cantora Anitta, a funqueira brasileira de maior sucesso internacional, fará uma parceria póstuma com Mr. Catra, um dos ícones do funk carioca morto em 2018, em seu novo álbum "Versions of Me". Naquela que será a única música em português no disco, serão usados vocais que Catra deixou gravados, explicou Anitta em publicação no Twitter.

"Antes de morrer, Mr. Catra deixou vocais gravados com o meu parceiro Papatinho e decidimos trabalhar nessa faixa. Convidamos a maior voz do funk da nossa geração, Kevin O Chris, para se juntar a nós", ela escreveu na rede social, em inglês.

I believe you are somewhere watching all of us. And now they are gonna watch you too. Before @OficialMrCatra died, he left a voice singing with my bro @papatinho and we decided to work on this track. We invited the biggest voice of funk of our generation @KevinOChris to join us — Anitta (@Anitta) April 7, 2022

Anitta afirmou ainda que destinará toda a sua parcela dos lucros com a música para a família do cantor. Em outra publicação em homenagem ao artista, Anitta escreveu: "Ele deixou a todos nós que trabalhamos com funk nos sentindo órfãos, como se tivéssemos perdido parte da história do nosso ritmo, que enfrentou preconceito por muitos anos. Eu gostaria que você estivesse vendo o que está acontecendo agora, Catra."