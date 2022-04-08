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Música

Anitta terá parceria póstuma com Mr. Catra em seu novo disco 'Versions of Me'

Ícone do funk carioca, cantor deixou vocais gravados antes de morrer em decorrência de câncer no estômago em 2018
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 14:02

Anitta causou polêmica após suposta declaração à revista norte-americana
Anitta  Crédito: Divulgação
A cantora Anitta, a funqueira brasileira de maior sucesso internacional, fará uma parceria póstuma com Mr. Catra, um dos ícones do funk carioca morto em 2018, em seu novo álbum "Versions of Me". Naquela que será a única música em português no disco, serão usados vocais que Catra deixou gravados, explicou Anitta em publicação no Twitter.
"Antes de morrer, Mr. Catra deixou vocais gravados com o meu parceiro Papatinho e decidimos trabalhar nessa faixa. Convidamos a maior voz do funk da nossa geração, Kevin O Chris, para se juntar a nós", ela escreveu na rede social, em inglês.
Anitta afirmou ainda que destinará toda a sua parcela dos lucros com a música para a família do cantor. Em outra publicação em homenagem ao artista, Anitta escreveu: "Ele deixou a todos nós que trabalhamos com funk nos sentindo órfãos, como se tivéssemos perdido parte da história do nosso ritmo, que enfrentou preconceito por muitos anos. Eu gostaria que você estivesse vendo o que está acontecendo agora, Catra."
Figura marcante do funk, Mr. Catra morreu aos 49 anos em decorrência de um câncer no estômago. Além de suas próprias composições célebres, ele era conhecido por ser padrinho de outros funkeiros, tendo ajudado a alavancar a carreira de nomes como Valesca Popozuda e Tati Quebra-Barraco. Ele também era famosos por ser pai de 32 filhos e ter tido duas mulheres. Suas risadas nos inícios e finais de suas músicas eram outra marca de seus sucessos, que incluem faixas como "Adultério", "Uh Papai Chegou" e "Bonde que Vê".

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