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Candomblé

Anitta pode ter samba-enredo escolhido neste sábado para Carnaval da Unidos da Tijuca

Todas as músicas da final da escola de samba têm como enredo o orixá Logun-Edé, aclamado pela comunidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 13:41

Anitta será uma das headliners do festival 'Rock the Mountain 2024'
Anitta é finalista de concurso de escola de samba Crédito: José Francisco/Folhapress
A cantora Anitta é uma das finalistas do concurso de samba-enredo promovido pela Unidos da Tijuca para a escolha do hino da escola para o Carnaval 2025. O resultado será conhecido neste sábado (21).
Ao todo, foram 11 sambas selecionados para as fases preliminares e agora três deles estão na grande final, que será transmitida pelas redes sociais da agremiação.

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Dentre eles está o samba de Anitta (escute abaixo), composição com Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau. Ela é considerada favorita.
Todas as músicas têm como enredo o orixá Logun-Edé, aclamado pela comunidade e desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.

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