Anitta pode ter samba-enredo escolhido neste sábado para Carnaval da Unidos da Tijuca

Anitta é finalista de concurso de escola de samba Crédito: José Francisco/Folhapress

A cantora Anitta é uma das finalistas do concurso de samba-enredo promovido pela Unidos da Tijuca para a escolha do hino da escola para o Carnaval 2025. O resultado será conhecido neste sábado (21).

Ao todo, foram 11 sambas selecionados para as fases preliminares e agora três deles estão na grande final, que será transmitida pelas redes sociais da agremiação.

Dentre eles está o samba de Anitta (escute abaixo), composição com Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau. Ela é considerada favorita.