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Premiação

Anitta lança nova música e brilha no VMA, mais uma vez, com funk brasileiro

Com clipe 'Mil Veces', Anitta vence premiação do VMA pela terceira vez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 08:24

Anitta cantou no VMA 2024
Anitta cantou no VMA 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
Anitta, 31, se apresentou, na noite desta quarta-feira (11), pelo terceiro ano seguido no VMA. Na edição 2024, a cantora, novamente, trouxe o funk para agitar os gringos em Nova York, nos Estados Unidos, e apresentou sua nova canção com DJ Khaled e Fat Joe.
A cantora trouxe um medley de três músicas para a sua apresentação. Esbanjando carisma e sensualidade, ela cantou mesclando português, inglês e espanhol.
A brasileira abriu a noite de apresentação com "Paradise", nova parceria com DJ Khaled e Fat Joe, em que o clipe foi gravado em Nova York.
Na sequência, a cantora se uniu ao rapper argentino Tiago PZK para trazer o hit "Alegria" - que conta com participação da também argentina Emilia.
Anitta finalizou a sua festa no palco do VMA com a performance do hit "Savage Funk". Ela trouxe o clássico rebolado e sensualidade do funk nacional e levou o público ao delírio.
Anitta estava indicada três vezes à premiação: "Melhor Edição" e "Melhor Clipe Latino" com "Mil Veces" e com "Bellakeo" (com Peso Pluma), em "Melhor Clipe Latino". A cantora levou a melhor com "Mil Veces".

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