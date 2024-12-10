Anitta faz procedimento estético e remove veia da testa

Na tarde desta terça-feira (10), a cantora Anitta surpreendeu os fãs ao revelar que fez um novo procedimento estético. Deitada na maca de um hospital e com curativos no rosto, a 'Girl from Rio' revelou que aproveitou a passagem pelo Brasil para fazer uma mudança no rosto. Ela diminuiu a aparência de uma "veia saltada" em sua testa.

No Instagram, a Anitta deu detalhes do procedimento estético, e disse que não se trata de uma cirurgia, e sim de um procedimento feito a laser, que durou cerca de duas horas.

Eu sei que vocês estão tristes pela veia que se foi, mas só quem tem essa veia sabe o quanto é ruim, o quanto é uó. Não é uma cirurgia, é um laser, não tem corte, nada. Dura duas horinhas e está tudo certo, Não dói, não incomoda, não precisa ficar com isso na cara, prefiro para ficar para ajudar a desinchar e para garantir que vai ficar perfeitinho

Anitta sobre procedimento estético na testa: 'Sei que vocês estão tristes pela veia que se foi' Crédito: Reprodução/Instagram/qgdaanitta

Nos stories, a cantora falou não conhecia a técnica e se arriscou. Depois de vários testes, Anitta disse que a veia realmente tinha sumido, mas que pode precisar de repetir o procedimento. "Eu tirei foi incrível, fiquei de cabeça para baixo, fique de lado, gargalhei, me emocionei e em nenhum momento a veia veio. Fim de uma era! Não sente dor nenhuma. Não sabia que existia essa técnica", concluiu.

"Mandaram no meu WhatApp, fui, acreditei na coragem, não conhecia o médico, ninguém que tinha ido nesse médico. Perguntei para o meu Pai de Santo, confiei no meu orixá que falou: 'Pode ir'."