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Anitta faz procedimento estético e remove veia da testa

Nesta terça-feira (10), a cantora publicou vídeos nas redes sociais com curativos na cabeça, em uma maca de hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 16:45

Na tarde desta terça-feira (10), a cantora Anitta surpreendeu os fãs ao revelar que fez um novo procedimento estético. Deitada na maca de um hospital e com curativos no rosto, a 'Girl from Rio' revelou que aproveitou a passagem pelo Brasil para fazer uma mudança no rosto. Ela diminuiu a aparência de uma "veia saltada" em sua testa. 
No Instagram, a Anitta deu detalhes do procedimento estético, e disse que não se trata de uma cirurgia, e sim de um procedimento feito a laser, que durou cerca de duas horas.

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Eu sei que vocês estão tristes pela veia que se foi, mas só quem tem essa veia sabe o quanto é ruim, o quanto é uó. Não é uma cirurgia, é um laser, não tem corte, nada. Dura duas horinhas e está tudo certo, Não dói, não incomoda, não precisa ficar com isso na cara, prefiro para ficar para ajudar a desinchar e para garantir que vai ficar perfeitinho
Anitta faz procedimento estético na testa: 'Tristes pela veia que se foi'
Anitta sobre procedimento estético na testa: 'Sei que vocês estão tristes pela veia que se foi' Crédito: Reprodução/Instagram/qgdaanitta
Nos stories, a cantora falou não conhecia a técnica e se arriscou. Depois de vários testes, Anitta disse que a veia realmente tinha sumido, mas que pode precisar de repetir o procedimento. "Eu tirei foi incrível, fiquei de cabeça para baixo, fique de lado, gargalhei, me emocionei e em nenhum momento a veia veio. Fim de uma era! Não sente dor nenhuma. Não sabia que existia essa técnica", concluiu.
"Mandaram no meu WhatApp, fui, acreditei na coragem, não conhecia o médico, ninguém que tinha ido nesse médico. Perguntei para o meu Pai de Santo, confiei no meu orixá que falou: 'Pode ir'."
Anitta é insatisfeita há tempos com a veia na testa. Ela costumava reclamar e até virava meme em fotos ou vídeos. 

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