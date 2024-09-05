Angélica revela preocupação com 'cantada' de Anitta ao filho de 19 anos em programa

Angélica revela preocupação com 'cantada' de Anitta ao filho mais velho durante participação no 'Angélica: 50 & Tantos' Crédito: Reprodução de vídeo/YouTube/Blogueirinha

A apresentadora Angélica revelou ter sentido uma preocupação depois que Anitta fez uma "cantada" ao seu filho mais velho, Joaquim, de 19 anos. O momento aconteceu durante uma participação da cantora na série Angélica: 50 & Tantos, do Globoplay. "O filho da Angélica é perfeito. Daqui a uns 10 anos, deixa eu falar com ele?", disse Anitta na ocasião. Durante uma entrevista no programa De Frente com Blogueirinha na quarta-feira, 4, a apresentadora foi questionada se sentiu "ciúmes" da situação.

"Na hora, eu levei muito na brincadeira. [...] Ele [Joaquim] ficou constrangido ali, mas ficou 'de boa'", comentou Angélica. "Eu pensei na vida dele, porque ele tem namorada. Fiquei preocupada com o relacionamento dele e eu amo a namorada dele."