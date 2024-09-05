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Angélica revela preocupação com 'cantada' de Anitta ao filho de 19 anos em programa

Cantora brincou sobre Joaquim, primogênito da apresentadora e de Luciano Huck, durante participação no ‘Angélica: 50 & Tantos’; Angélica citou medo de exposição dos filhos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 13:17

Angélica revela preocupação com 'cantada' de Anitta ao filho mais velho durante participação no 'Angélica: 50 & Tantos'
Angélica revela preocupação com 'cantada' de Anitta ao filho mais velho durante participação no 'Angélica: 50 & Tantos' Crédito: Reprodução de vídeo/YouTube/Blogueirinha
A apresentadora Angélica revelou ter sentido uma preocupação depois que Anitta fez uma "cantada" ao seu filho mais velho, Joaquim, de 19 anos. O momento aconteceu durante uma participação da cantora na série Angélica: 50 & Tantos, do Globoplay. "O filho da Angélica é perfeito. Daqui a uns 10 anos, deixa eu falar com ele?", disse Anitta na ocasião. Durante uma entrevista no programa De Frente com Blogueirinha na quarta-feira, 4, a apresentadora foi questionada se sentiu "ciúmes" da situação.
"Na hora, eu levei muito na brincadeira. [...] Ele [Joaquim] ficou constrangido ali, mas ficou 'de boa'", comentou Angélica. "Eu pensei na vida dele, porque ele tem namorada. Fiquei preocupada com o relacionamento dele e eu amo a namorada dele."
A apresentadora também citou um medo da exposição dos filhos durante a entrevista e contou ter pedido para que Joaquim conversasse com a namorada. "Eu falei: 'Explica para ela que é uma brincadeira'. Eu sou uma boa sogra", afirmou.

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