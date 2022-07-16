Acusado de abuso por sobrinho, Ricky Martin pode pegar até 50 anos de prisão

Ricky Martin pode pegar até 50 anos de prisão Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

A batalha entre Ricky Martin,50, e sobrinho Dennis Yadiel Sanchez já data para começar na Justiça. Na próxima quinta-feira (21), os dois vão se encontrar na corte de Porto Rico e se for provado que o cantor praticou incesto com parente, ele pode até pegar 50 anos de prisão.

Filho de uma das irmãs de Ricky, Vanessa Martin, Dennis, 21, havia o denunciado de forma anônima o cantor sob a Lei de Prevenção e Intervenção do Abuso Doméstico há um mês. A divulgação da identidade do denunciante foi dada pelo irmão de Ricky, Eric Martin, durante uma live.

O jovem revelou ter se relacionado por sete meses com ex-integrante do grupo Menudo e disse que o cantor não teria aceitado bem o fim da relação. Segundo Dennis, Ricky teria o assediado com ligações e também rondando sua casa por dois meses. Ele também apontou que durante o namoro chegou a sofrer abusos físicos e psicológicos.

Segundo o programa mexicano "Ventaneando", da TV Azteca, nos documentos apresentados por Dennis, Ricky Martin e ele mantinham relações íntimas de forma freqüente, e que o cantor abusava do consumo de drogas e álcool. A lei de Porto Rico é rigorosa com as alegações de incesto.

Erick defendeu o irmão e contou ainda que sobrinho está afastado de toda a família há muito tempo e sofre, segundo ele, de problemas mentais. "Sobrinho querido, você sabe o quanto a gente te quis, você sabe como você se distanciou da gente, você sabe os problemas mentais que você tem... agora mesmo estou tentando te ligar no telefone, e você já não tem esse número... você me bloqueou pelo Facebook... Você sabe o que você fez para a mami [a mãe do cantor], sua avó e você sabe como você é (...) Descubra quantas vezes o governo de Porto Rico nunca ajudou meu sobrinho a melhorar sua saúde mental porque o sistema não foi feito para reabilitar pessoas", criticou.