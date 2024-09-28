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4 filmes e séries que estreiam no Prime Video em outubro

Confira as principais novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 00:35

O Prime Video tem estreias imperdíveis para os assinantes em outubro (Imagem: Sergio Photone | Shutterstock)
O Prime Video tem estreias imperdíveis para os assinantes em outubro Crédito: Imagem: Sergio Photone | Shutterstock
O mês de outubro está recheado de novidades no Prime Video. Entre os destaques, há o documentário “Maniaco do Parque”, baseado em um caso real que chocou o Brasil e o mundo, e a versão australiana de “The Office”, que promete conquistar mais uma vez o coração dos apaixonados pela franquia.
Na categoria ação/drama, há o lançamento de “Citadel: Diana”, um spin-off italiano da série de espionagem produzida pelos irmãos Russo, e a tão aguardada sequência de “A Lenda de Vox Machina”, série de animação baseada nas campanhas de RPG da websérie “Critical Role”. A seguir, confira mais detalhes sobre as produções!

1. A Lenda de Vox Machina; 3ª temporada (03/10)

“A Lenda de Vox Machina” acompanha as novas aventuras dos heróis para defender o reino de Exandria (Imagem: Reprodução digital | Critical Role Productions, Titmouse, Inc.e Amazon MGM Studios)
“A Lenda de Vox Machina” acompanha as novas aventuras dos heróis para defender o reino de Exandria Crédito: Imagem: Reprodução digital | Critical Role Productions, Titmouse, Inc.e Amazon MGM Studios
Em “A Lenda de Vox Machina”, o público acompanha oito heróis , conhecidos como “Vox Machina”, que embarcam em aventuras épicas em um mundo de fantasia repleto de magia, monstros e intrigas políticas. Na nova temporada, eles continuam a jornada para defender o reino de Exandria, enquanto buscam redimir o passado e enfrentam a ameaça de um poderoso rei. De acordo com informações do Prime Video, a temporada estreia com três episódios, e os demais serão lançados semanalmente.

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2. Citadel: Diana (09/10)

“Citadel: Diana” acompanha a vida dupla da agente Diana após a destruição da organização de espionagem Citadel (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios e Cattleya)
“Citadel: Diana” acompanha a vida dupla da agente Diana após a destruição da organização de espionagem Citadel Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios e Cattleya
Ambientada em Milão em 2030, “Citadel: Diana” se passa oito anos após a destruição da agência independente de espionagem “Citadel”. A trama segue Diana Cavalieri (De Angelis), uma agente secreta que leva uma vida dupla ao se infiltrar na Mantícora, a organização rival responsável pela queda da Citadel.
“Inserida no campo inimigo, Diana tem a oportunidade de abandonar a agência para sempre, mas deve decidir se pode confiar em um aliado inesperado: Edo Zani, herdeiro da Mantícora Itália”, revela a sinopse. Além de De Angelis, o elenco da série inclui Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi e Julia Piaton, de “Family Business”.

3. The Office (18/10)

“The Office” acompanha uma diretora administrativa tentando manter a equipe unida após a sua filial fechar (Imagem: Reprodução digital | BBC Studios Australia & New Zealand, Bunya Entertainment e Amazon MGM Studios)
“The Office” acompanha uma diretora administrativa tentando manter a equipe unida após a sua filial fechar (Imagem: Reprodução digital | BBC Studios Australia & New Zealand, Bunya Entertainment e Amazon MGM Studios) Crédito:
Décima terceira adaptação da franquia, a versão australiana de “The Office” acompanha o cotidiano dos funcionários de uma empresa de embalagens, a Flinley Craddick, localizada em Sydney. A trama gira em torno da diretora administrativa Hannah Howard (Felicity Ward), que recebe a notícia de que a sua filial será fechada e que todos passarão a trabalhar de casa. Em resposta, Hannah passa a fazer promessas que não pode cumprir para sua equipe – que já não é muito fã de sua gestão – na tentativa de mantê-los unidos. Se isso vai funcionar? Só assistindo para descobrir.

4. Maníaco do Parque (18/10)

“Maníaco do Parque” narra a história do
“Maníaco do Parque” narra a história do Crédito:
Estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, “Maniaco do Parque”, como o próprio nome sugere, é baseado na história real de Francisco de Assis Pereira, um serial killer popularmente conhecido como “Maniaco do Parque”, condenado por atacar e assassinar mulheres entre 1997 e 1998.
A obra, além de retratar as investigações e a busca para prender o assassino, também acompanha a jornada da jovem jornalista Elena (Giovanna Grigio), que enxerga na cobertura do caso a oportunidade de escrever um artigo que pode transformar sua carreira.

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