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Série

'The Office' australiana: Prime Video divulga trailer de nova versão, com protagonista mulher

Adaptação estreia com oito episódios no dia 18 de outubro no Prime Video
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 14:09

Série estreia na plataforma de streaming em 18 de outubro com protagonista mulher
Série estreia na plataforma de streaming em 18 de outubro com protagonista mulher Crédito: Divulgação
O Prime Video divulgou o primeiro trailer da versão australiana de The Office. Com protagonista mulher, a série estreia na plataforma de streaming em 18 de outubro, com oito episódios.
É a primeira vez que uma mulher interpreta o papel principal na franquia, que já ganhou mais de dez versões em diversos países. Hannah Howard, interpretada por Felicity Ward, será a diretora administrativa da empresa de embalagens Flinley Craddick, localizada em Sydney.
A trama começa com Hannah recebendo a notícia da matriz de que a filial será fechada e que todos trabalharão em casa. Ela entra em modo de sobrevivência, fazendo promessas que não pode cumprir para manter a equipe - que não é muito fã da chefia - unida.

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A série original, britânica, foi lançada em 2001 e teve duas temporadas, que estão disponíveis para streaming no Prime Video e no Max. A versão americana, transmitida entre 2005 e 2013, conquistou uma legião de fãs, com Steve Carell no papel do controverso Michael Scott - e pode ser assistida na Netflix, no Prime Video e no Max.
A The Office australiana vai refletir as mudanças nos ambientes de escritório que aconteceram nos últimos anos. A lista de personagens inclui Lizze Moyle (Edith Poor), recepcionista e gerente de produtividade; Nick Fletcher (Steen Raskopoulos), Greta King (Shari Sebbens) e Tina Kwong (Susan Ling Young), representantes de vendas; Martin Katavake (Josh Thomson), chefe de recursos humanos; Lloyd Kneath (Jonny Brugh), chefe de TI; Sebastian Roy (Raj Labade), estagiário; Deborah Leonard (Lucy Schmidt), chefe de finanças; Stevie Jones (Zoe Terakes), chefe do depósito; Alisha Khanna (Pallavi Sharda), diretora regional da empresa; Mason (Claude Jabbour), namorado de Greta; e Johnny (Jason Perini), funcionário do depósito.

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