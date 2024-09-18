'The Office' australiana: Prime Video divulga trailer de nova versão, com protagonista mulher

Série estreia na plataforma de streaming em 18 de outubro com protagonista mulher Crédito: Divulgação

O Prime Video divulgou o primeiro trailer da versão australiana de The Office. Com protagonista mulher, a série estreia na plataforma de streaming em 18 de outubro, com oito episódios.

É a primeira vez que uma mulher interpreta o papel principal na franquia, que já ganhou mais de dez versões em diversos países. Hannah Howard, interpretada por Felicity Ward, será a diretora administrativa da empresa de embalagens Flinley Craddick, localizada em Sydney.

A trama começa com Hannah recebendo a notícia da matriz de que a filial será fechada e que todos trabalharão em casa. Ela entra em modo de sobrevivência, fazendo promessas que não pode cumprir para manter a equipe - que não é muito fã da chefia - unida.

A série original, britânica, foi lançada em 2001 e teve duas temporadas, que estão disponíveis para streaming no Prime Video e no Max. A versão americana, transmitida entre 2005 e 2013, conquistou uma legião de fãs, com Steve Carell no papel do controverso Michael Scott - e pode ser assistida na Netflix, no Prime Video e no Max.