O segredo do 'remédio para a alma' da Groenlândia

Mas você não precisa usar botas de trilha, nem traje de banho, para aproveitar o fascínio gerado pela natureza local. Ela se mostra a todo momento, seja quando você passa por uma mulher vestida com um belo casaco de pele de foca nas ruas de Nuuk ou contempla joias feitas de ossos de cervo e garras de urso polar na casa de um artesão em Qaqortoq, no sul da ilha.