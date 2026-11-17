Querida de RR, Hélvia Abaurre recebeu amigas em sua residência para sua tradicional confraternização natalina, na sexta-feira (13).
A decoração temática, assinada por Soeli Gama, deu o tom especial à noite, com elementos que traduziram o encanto do Natal. Entre os destaques da programação, um animado sorteio de brindes levados pelas próprias convidadas movimentou o encontro.
A anfitriã também foi surpreendida com um presente especial: um elegante colar assinado pela designer de joias Carla Buaiz, oferecido pelas amigas.
A trilha sonora ficou sob o comando da DJ Larissa Tantan e os registros ficaram a cargo de Camilla Baptistin.
Em Vila Velha
Lider apresenta coleção de áreas externas no Kairu
A Lider, marca brasileira de mobiliário de alto padrão, promove no dia 26 de novembro, um encontro exclusivo para apresentar a sua nova linha de mobiliário para áreas externas. O evento reunirá arquitetos parceiros da marca em uma experiência que combina design, gastronomia e relacionamento. O encontro será realizado no restaurante Kairu, em Vila Velha, e contará com a presença de Marcos Flávio Nogueira (foto), diretor da coleção de área externa, e de Júlia Perez, gerente de marketing da Lider, que apresentarão os conceitos e a proposta da nova linha. A coleção conta com 19 lançamentos desenvolvidos para varandas, jardins e áreas de lazer, que combinam materiais adequados ao uso externo. A programação começa às 17h, com uma recepção na área externa do restaurante, acompanhada de coquetel. Às 19h, os convidados serão recebidos para um jantar, com menu especialmente preparado para a ocasião e harmonização de vinhos
No Vaticano
Capixaba na exposição de Aleijadinho
Álvaro Moura, diretor da Premium Comunicação Integrada de Marketing, foi convidado para a abertura da exposição “Antonio Francisco Lisboa, detto Aleijadinho — Il Maestro del Barocco Brasiliano”, no Vaticano. A cerimônia será realizada nesta terça-feira (17), às 17h30, na Galeria Lapidária dos Museus Vaticanos, seguida de uma visita às obras nas salas da Torre Bórgia. O convite foi emitido pela Direção dos Museus e dos Bens Culturais e pela Embaixada do Brasil junto à Santa Sé, reunindo um seleto grupo de convidados para a ocasião. A mostra apresenta três esculturas de Aleijadinho — Sant’Ana Mestra, São Joaquim e São Manuel — que serão exibidas pela primeira vez fora do Brasil.
Nova Adidas
Celebração
24 anos de história
O que a maneira de vestir revela sobre quem somos? Essa é a proposta do encontro promovido pela designer de joias Ivana Izoton nesta quarta-feira (18), com a personal stylist Bruna Villar. A programação será na loja da anfitriã, na Praia do Canto.
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