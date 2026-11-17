Querida de RR, Hélvia Abaurre recebeu amigas em sua residência para sua tradicional confraternização natalina, na sexta-feira (13).





A decoração temática, assinada por Soeli Gama, deu o tom especial à noite, com elementos que traduziram o encanto do Natal. Entre os destaques da programação, um animado sorteio de brindes levados pelas próprias convidadas movimentou o encontro.





A anfitriã também foi surpreendida com um presente especial: um elegante colar assinado pela designer de joias Carla Buaiz, oferecido pelas amigas.





A trilha sonora ficou sob o comando da DJ Larissa Tantan e os registros ficaram a cargo de Camilla Baptistin.