A lei que remunera esse dinheiro diz, ainda hoje, TR, a Taxa Referencial, mais 3% ao ano, sem garantia nenhuma de repor a inflação. Pelas séries do Banco Central e do IBGE, R$ 100 depositados em janeiro de 1999 chegaram a dezembro de 2016 valendo R$ 241, quando precisariam valer R$ 328 para manter o poder de compra. Mais de um quarto se perdeu no caminho. Em 2021, o fundo pagou 5,83% num ano de inflação de 10,06%. Só em junho de 2024, na ADI 5090, o Supremo decidiu que a remuneração deve garantir ao menos o IPCA, e acrescentou que não se admite, “em nenhuma hipótese”, recompor perdas passadas. Em fevereiro deste ano, reafirmou o entendimento em repercussão geral. O que se perdeu, perdeu-se.





É justo registrar que, desde então, a conta fechou acima da inflação: 6,05% em 2024 e 6,90% em 2025, contra IPCA de 4,83% e 4,26%. O piso, porém, não está na lei, e quando a TR mais 3% não basta, quem o cobre é o lucro que o Conselho Curador decide distribuir a cada ano. A lei só autoriza distribuir “parte” dele; do lucro de 2025, foram 89%. Sem essa distribuição, a TR mais 3% teria perdido para a inflação em sete dos últimos dez anos.





E repor a inflação é só o mínimo. Em 2025, a caderneta de poupança rendeu mais de 8% e o CDI, 14,3%; desde 2022, o FGTS perde todos os anos para ela. Antes de calcular a parte do trabalhador, a lei ainda manda descontar os subsídios do Minha Casa, Minha Vida, que em 2025 somaram R$ 11,5 bilhões, contra R$ 13 bilhões de lucro distribuídos aos donos do dinheiro. Política habitacional é necessária, e o próprio trabalhador pode se beneficiar dela. Pagá-la com o dinheiro de um só grupo, que não pode sacá-lo nem recusá-lo, é outra coisa.