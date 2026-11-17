Passados 15 anos da instituição do Dia da Consciência Negra, ocorrida em 2011 e 3 anos do sancionamento da Lei 14.759/2023, que transformou o dia 20 de novembro em feriado nacional, precisamos nos perguntar o que efetivamente tem sido feito pelas escolas de ensino médio e fundamental para enfrentar os desafios e os preconceitos cotidianos com os quais meninas e meninos negros convivem todos os dias nas escolas e fora delas.





Minha proximidade com crianças negras que frequentam “escolas de brancos”, especialmente nos bairros de classe média e alta, me permite observar que

muito pouco tem sido feito no sentido de admitir a real dimensão do problema e enfrentar os desafios que se colocam para a reparação histórica de séculos de injustiças de raça, transformadas em violações de direitos fundamentais.





É facilmente constatada a manutenção dos processos discriminatórios de humilhação e injúria linguística que permanecem sendo praticadas por crianças brancas contra crianças negras, sem que professores e escolas se posicionem com a firmeza metodológica/pedagógica e a coragem que o problema exige.