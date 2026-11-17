Castelo terá mais orgulho de receber seus visitantes. É que a prefeitura começou as obras da nova rodoviária da cidade, que será construída no local onde funcionava, há 38 anos, o antigo terminal rodoviário, no bairro Independência.





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A antiga rodoviária foi demolida para dar lugar a um prédio mais moderno e confortável para os seus usuários. O novo terminal terá capacidade de atendimento de 365 pessoas no pavimento de maior concentração de usuários, correspondente ao térreo do complexo.