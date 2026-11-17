Não que eu seja uma autoridade no caso. Nesse território, sou uma eterna aprendiz, porém posso dar a vocês que me interrogam alguns pitacos, advindos de minha experiência. Escrever literatura não é tão somente soltar as fantasias sobre o papel ou na tela do computador. Para que um poema ou uma história de ficção sejam literariamente consolidados; para que uma personagem de conto ou de romance tome forma; para que uma ação narrativa se desenrole; é necessário que se produza uma transformação imaginativa das criaturas, dos fatos, dos acontecimentos, das realidades. Sejam essas realidades coisas do mundo histórico ou do mundo fantástico. Tal transformação de maneira nenhuma acontece de forma passiva. Existem fatores indispensáveis para que ela se cumpra.





Em primeiro lugar, é preciso que se conserve uma certa liberdade física e mental. O fator da escrita exige dedicação temporal intensiva do pensamento e exclusão de outras atividades. Esse é um dos problemas mais cruciais das escritoras, quase sempre assoberbadas por questões domésticas e familiares atribuídas às mulheres. Em segundo lugar, a imaginação tem de interrogar, provocar, conceber alternativas que podem envolver a própria vida e as experiências de quem está escrevendo.