ADEMI-ES debate desafios do mercado imobiliário em Vitória

Vitória recebeu a primeira edição do ADEMI-ES Connections, encontro promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (ADEMI-ES), em parceria com a SQUAD Realty, no Cerimonial Casa Vilani, na Mata da Praia.

O evento reuniu empresários, executivos e lideranças nacionais para debater tendências e desafios do setor, com painéis sobre novos mercados, marketing, escassez de terrenos, engenharia, inteligência artificial e estratégias de vendas.

A programação contou com a participação de grandes players nacionais além de representantes de 35 empresas do Espírito Santo, associadas à ADEMI-ES, fortalecendo a troca de experiências e as conexões entre os principais nomes do mercado imobiliário.