Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • ADEMI-ES debate desafios do mercado imobiliário em Vitória
Renata Rasseli

ADEMI-ES debate desafios do mercado imobiliário em Vitória

Vitória recebeu a primeira edição do ADEMI-ES Connections, na Casa Vilani

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

16 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Alexandre Schubert, Eduardo Fontes, Manoel Dias e Pepê Marques
Alexandre Schubert, Eduardo Fontes, Manoel Dias e Pepê Marques: conexões do mercado imobiliário.  Pixel vídeo

Vitória recebeu a primeira edição do ADEMI-ES Connections, encontro promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (ADEMI-ES), em parceria com a SQUAD Realty, no Cerimonial Casa Vilani, na Mata da Praia.

 

O evento reuniu empresários, executivos e lideranças nacionais para debater tendências e desafios do setor, com painéis sobre novos mercados, marketing, escassez de terrenos, engenharia, inteligência artificial e estratégias de vendas.

 

A programação contou com a participação de grandes players nacionais além de representantes de 35 empresas do Espírito Santo, associadas à ADEMI-ES, fortalecendo a troca de experiências e as conexões entre os principais nomes do mercado imobiliário.

Prêmio
A Casa das Aroeiras, projeto assinado pela arquiteta e designer Vivian Coser no Condomínio Península Meaípe, no Espírito Santo, foi premiada no DNA Paris Design Awards. Vivian recebeu o troféu pessoalmente, em cerimônia no Palais de Tokyo, em Paris, em um reconhecimento que marca um novo capítulo na sua trajetória internacional. Acervo pessoal

Certificação

Asilo dos Idosos de Vitória conquista Selo Transparência

O Asilo dos Idosos de Vitória conquistou o Selo Transparência, concedido pela Certificadora Social. O reconhecimento atesta a adequação cadastral e contábil da entidade e passa a constar na lista pública de organizações certificadas. A certificação oferece a doadores, parceiros e à comunidade uma forma de consultar publicamente o reconhecimento concedido ao Asilo. Na lista da Certificadora Social, a instituição aparece com sua razão social, Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada. Para o Asilo, a responsabilidade social se traduz no cuidado diário com as pessoas idosas acolhidas, com respeito à sua dignidade e autonomia. A transparência na gestão faz parte desse compromisso e se estende às famílias, aos voluntário

Exposição
Sergio Cuzzuol e Simone Monteiro
Sergio Cuzzuol e Simone Monteiro: na comemoração de 20 anos da galeria Matias Brotas.  Cacá Lima

Reconhecimento

Vports conquista Selo Diamante

A Vports acaba de conquistar o Selo Pró-Clima Diamante, concedido pela Aliança Brasileira para Descarbonização de Portos (ABDP). Para a gerente de Sustentabilidade, Camilla Bridi, o reconhecimento marca a evolução da concessionária, que recebeu o Selo Ouro em 2025, e destaca os avanços na implementação do seu Plano de Descarbonização, com ações efetivas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas operações portuárias.

Arte
Isa Reis e Fernanda Vieira
Isa Reis e Fernanda Vieira: em noite de arte.  Cacá Lima
Entre as melhores do ES 
Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte, vê a ONG conquistar um lugar entre as dez melhores do Espírito Santo no Prêmio 100 Melhores ONGs do Brasil, que reconhece organizações de destaque em gestão e impacto social. E não é a primeira vez: o Instituto já foi reconhecido em sete edições da premiação. 

Confraternização 
Luciana Júdice convida para a confraternização do escritório Abreu Júdice Advogados, na quarta-feira (18), no  Abreu Júdice Advogados, na Enseada do Suá.

Beach tennis
A Praia da Costa vira a capital do beach tennis brasileiro entre os dias 17 e 21 de novembro. Vila Velha recebe a 11ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, organizada pela CBT, reunindo delegações de vários estados em 11 categorias — dos talentos do Sub-12 aos veteranos do 60+. A competição, decidida em jogos de duplas masculinas, femininas e mistas, tem patrocínio master da Grand Construtora, que preparou ativações exclusivas na arena para receber atletas e torcedores.
Queridos de RR
Isabela Castello e Dudu Altoé
Isabela Castello e Dudu Altoé: em noite de arte na Ilha.   Cacá Lima

Veja Também 

Diálogos.ag sobre logística

Diálogos.ag debate desafios e as oportunidades da logística do ES na Rede Gazeta

O presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, e Cleto Venturim

Sicoob inaugura com festa nova agência e café na Praia do Canto

Marianne Assbu, Edna Jabour e Dudu Altoé

Poucos & Bons celebram o final de 2026 com almoço festivo em Vitória

Diogo Nogueira apresenta a turnê especial 20 anos em Vitória

Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com showzão em Vitória; veja fotos

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Mercado imobiliário Mercado imobiliário ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o 1º senador negro do Mississippi em 140 anos e por que tão poucos foram eleitos nos EUA?
Imagem de destaque
Morre jovem agredida com golpe de enxada pelo ex-padrasto em Itapemirim
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/11/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.