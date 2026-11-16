ADEMI-ES debate desafios do mercado imobiliário em Vitória

Vitória recebeu a primeira edição do ADEMI-ES Connections, encontro promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (ADEMI-ES), em parceria com a SQUAD Realty, no Cerimonial Casa Vilani, na Mata da Praia.
O evento reuniu empresários, executivos e lideranças nacionais para debater tendências e desafios do setor, com painéis sobre novos mercados, marketing, escassez de terrenos, engenharia, inteligência artificial e estratégias de vendas.
A programação contou com a participação de grandes players nacionais além de representantes de 35 empresas do Espírito Santo, associadas à ADEMI-ES, fortalecendo a troca de experiências e as conexões entre os principais nomes do mercado imobiliário.
Certificação
Asilo dos Idosos de Vitória conquista Selo Transparência
O Asilo dos Idosos de Vitória conquistou o Selo Transparência, concedido pela Certificadora Social. O reconhecimento atesta a adequação cadastral e contábil da entidade e passa a constar na lista pública de organizações certificadas. A certificação oferece a doadores, parceiros e à comunidade uma forma de consultar publicamente o reconhecimento concedido ao Asilo. Na lista da Certificadora Social, a instituição aparece com sua razão social, Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada. Para o Asilo, a responsabilidade social se traduz no cuidado diário com as pessoas idosas acolhidas, com respeito à sua dignidade e autonomia. A transparência na gestão faz parte desse compromisso e se estende às famílias, aos voluntário
Reconhecimento
Vports conquista Selo Diamante
A Vports acaba de conquistar o Selo Pró-Clima Diamante, concedido pela Aliança Brasileira para Descarbonização de Portos (ABDP). Para a gerente de Sustentabilidade, Camilla Bridi, o reconhecimento marca a evolução da concessionária, que recebeu o Selo Ouro em 2025, e destaca os avanços na implementação do seu Plano de Descarbonização, com ações efetivas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas operações portuárias.
Confraternização
Beach tennis
A Praia da Costa vira a capital do beach tennis brasileiro entre os dias 17 e 21 de novembro. Vila Velha recebe a 11ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, organizada pela CBT, reunindo delegações de vários estados em 11 categorias — dos talentos do Sub-12 aos veteranos do 60+. A competição, decidida em jogos de duplas masculinas, femininas e mistas, tem patrocínio master da Grand Construtora, que preparou ativações exclusivas na arena para receber atletas e torcedores.
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