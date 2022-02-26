Tatuagem no verão: veja dicas de cuidados com a pele após procedimento

Quem ama tatuagens e pretende fazer uma nova não pode deixar de lado alguns cuidados essenciais. E isso vai desde a escolha do desenho, da parte do corpo que será tatuada, do profissional, do estúdio e mesmo da estação do ano.
No verão, a tendência é que haja uma baixa procura, pelas altas temperaturas e, por muitas vezes, ser o período em que as pessoas buscam descansar em locais com praia ou piscina – que são proibidos durante a recuperação do procedimento. Por isso, o tatuador Italo Baia, deu algumas dicas preciosas para aqueles que optam por realizar a tatuagem nessa época do ano.
“O processo de cicatrização é o mesmo durante todas as estações do ano. O que acontece é que no verão a oferta de "tentações" é maior. Há uma série de questões a se observar quando falamos do processo de cicatrização: sol, praia, piscina e consumo de álcool. O ideal é resistir as tentações e cuidar da tattoo com bastante carinho para exibi-la 100% após um período aproximado de 30 dias de cicatrização, que pode variar de acordo com cada pessoa”, conta Italo.
Outro ponto abordado pelo profissional é a questão do suor que, no verão, tende a aumentar por conta das altas temperaturas. Italo diz que o suor pode fazer mal ao processo de cicatrização das tatuagens.
“As glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pelo transporte da água para fora do corpo, eliminam, junto a ela, minerais e outras toxinas do organismo. Essas podem fazer mal ao processo de cicatrização, já que a tatuagem é uma ferida na pele durante um determinado período. Por isso deve-se estar sempre de olho no local feito e tentar mantê-lo ao máximo higienizado”, ressaltou.
Além disso, é importante ficar atento em relação ao sol e evitar a exposição. “A exposição ao sol pode queimar a tattoo e fazer com que a pigmentação mude na pele. Outro ponto são os banhos longos, que devem ser evitados, assim como piscina ou praia”, afirmou o tatuador.
CUIDADOS IMPORTANTES
O banho de mar ou piscina e sol estão vetados durante a cicatrização. Porém é necessário também cuidar da tattoo cicatrizada nessas condições. Italo indica o uso de filtro solar com, no mínimo, fator 50, assim como a hidratação diária.
“Outro ponto é o uso regular de hidratantes sob a tattoo no cuidado diário. Atualmente existem linhas de produtos específicas para usar durante a cicatrização e também no pós, como hidratantes reativadores de cor para tatuagem”, finalizou.