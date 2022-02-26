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Corpo saudável

Tatuagem no verão: veja dicas de cuidados com a pele após procedimento

Tatuador explica que o processo de cicatrização é o mesmo durante todas as estações do ano. O que acontece é que nos períodos mais quentes do ano o sol pode interferir no resultado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 15:19

Tatuador comenta sobre como agir com desenhos na época mais quente do ano
Tatuador comenta sobre como agir com desenhos na época mais quente do ano Crédito: Shutterstock
Quem ama tatuagens e pretende fazer uma nova não pode deixar de lado alguns cuidados essenciais. E isso vai desde a escolha do desenho, da parte do corpo que será tatuada, do profissional, do estúdio e mesmo da estação do ano.
No verão, a tendência é que haja uma baixa procura, pelas altas temperaturas e, por muitas vezes, ser o período em que as pessoas buscam descansar em locais com praia ou piscina – que são proibidos durante a recuperação do procedimento. Por isso, o tatuador Italo Baia, deu algumas dicas preciosas para aqueles que optam por realizar a tatuagem nessa época do ano.
“O processo de cicatrização é o mesmo durante todas as estações do ano. O que acontece é que no verão a oferta de "tentações" é maior. Há uma série de questões a se observar quando falamos do processo de cicatrização: sol, praia, piscina e consumo de álcool. O ideal é resistir as tentações e cuidar da tattoo com bastante carinho para exibi-la 100% após um período aproximado de 30 dias de cicatrização, que pode variar de acordo com cada pessoa”, conta Italo.
Outro ponto abordado pelo profissional é a questão do suor que, no verão, tende a aumentar por conta das altas temperaturas. Italo diz que o suor pode fazer mal ao processo de cicatrização das tatuagens.
Tatuador comenta sobre como agir com desenhos na época mais quente do ano
Tatuador comenta sobre como agir com desenhos na época mais quente do ano Crédito: Shutterstock
“As glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pelo transporte da água para fora do corpo, eliminam, junto a ela, minerais e outras toxinas do organismo. Essas podem fazer mal ao processo de cicatrização, já que a tatuagem é uma ferida na pele durante um determinado período. Por isso deve-se estar sempre de olho no local feito e tentar mantê-lo ao máximo higienizado”, ressaltou.
Além disso, é importante ficar atento em relação ao sol e evitar a exposição. “A exposição ao sol pode queimar a tattoo e fazer com que a pigmentação mude na pele. Outro ponto são os banhos longos, que devem ser evitados, assim como piscina ou praia”, afirmou o tatuador.
Tatuador comenta sobre como agir com desenhos na época mais quente do ano
Tatuador comenta sobre como agir com desenhos na época mais quente do ano Crédito: Shutterstock

CUIDADOS IMPORTANTES

O banho de mar ou piscina e sol estão vetados durante a cicatrização. Porém é necessário também cuidar da tattoo cicatrizada nessas condições. Italo indica o uso de filtro solar com, no mínimo, fator 50, assim como a hidratação diária.
“Outro ponto é o uso regular de hidratantes sob a tattoo no cuidado diário. Atualmente existem linhas de produtos específicas para usar durante a cicatrização e também no pós, como hidratantes reativadores de cor para tatuagem”, finalizou.
Tatuador comenta sobre como agir com desenhos na época mais quente do ano
Tatuador comenta sobre como agir com desenhos na época mais quente do ano Crédito: Shutterstock

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