Carnaval: cinco dicas de maquiagens para fazer nos dias de folia

Maquiagem para quem ama delineado Crédito: Divulgação Heyd Tex

O Carnaval deste ano não terá blocos em ruas nem os tradicionais desfiles, porém o clima de alegria e a maquiagem não podem faltar nas festas particulares ou nos encontros de amigos. O maquiador Heyd Tex, do Camarim Tex, explica que as cores, glitter e pedrarias são os mais requisitados entre os itens.

“Nos olhos, para quem é mais discreto, vale uma sombra monocromática esfumada com glitter, já para quem quer chamar mais atenção pode umedecer o pincel em um fixador e aplicar o glitter sobre a sombra. O delineado também é a bola da vez, com cores neon e muita alegria reinando”, explica.

As pedrarias também ficam ao gosto de quem usa, e podem ser colocados nas laterais dos olhos, ou em um trabalho mais geométrico no rosto. “Vai da ousadia de quem utiliza e dá um charme no visual”, diz Heyd Tex.

A maquiadora Eliete Tonn, do Ateliê Além do Olhar Praia da Costa, sugere usar iluminador, glitter e lantejoulas. "São perfeitos para criar desenhos no rosto. O neon é a aposta certa para quem adora uma tendência e o delineador colorido por último", diz.

Tarcio Bastos, do Salão Espaço G Muniz, aposta nos tons vibrantes, nos cílios postiços e no brilho, seja nos olhos ou nos lábios. E para a make não borrar no calor? "Primordial para um bom resultado é a hidratação do rosto. Lembre-se que a limpeza do rosto e hidratação antes da maquiagem ajuda muito na durabilidade. E use base mais mate para manter a pele seca por mais tempo", diz. Os profissionais criaram maquiagens para você se inspirar e brilhar na folia.

PRA QUEM AMA DELINEADO

Maquiagem para quem ama delineado Crédito: Divulgação Heyd Tex

O maquiador Heyd Tex criou uma maquiagem para quem ama delineado. "Combinando os traços com as pedras remete ao chique. Na boca, o batom rosê e muito gloss para combinar com o brilho dos olhos", sugere.

CORES QUENTES

O maquiador optou pelo tom de sombra como o azul Crédito: Divulgação Gustavo Bernar

O maquiador Gustavo Bernar apostou nas cores vibrantes para criar a maquiagem. "Escolhi usar tom de sombra como o azul e o degradê de cores quentes, máscara de cílios e pequenos cristais para dar um toque especial".

SEREIA

A maquiadora fez efeito escama de peixe Crédito: Divulgação Cobra

Eliete Tonn se inspirou na sereia moderna. Para começar, ela preparou a pele com hidratante, primer facial, base, corretivo e o pó translúcido. "Para fazer o efeito escama de peixe, eu utilizei uma tela de proteção de pincel, mas uma meia arrastão é o ideal. Segurei sobre o rosto, apliquei o fixador de cabelo na área que colori no formato de um C entre a testa e as bochechas. Depois, com um pincel médio apliquei a sombra mais escura (azul) com leves batidinhas, a sombra cintilante (roxo) levemente na mesma área. Para fechar, usei a sombra mais clara (rosa). Para colar as pedrinhas, use cola para cílios postiços e aposte num delineado que também pode ser colorido", diz.

OLHO MARCADO

O maquiador valorizou os olhos Crédito: Tarcio Bastos

O maquiador Tarcio Bastos conta que se inspirou numa fênix. No canto interno dos olhos, ele usou glitter brocado dourado. No esfumado, usou tons de laranja com amarelo. "Nessa maquiagem, quis valorizar os olhos, por isso o gloss foi a escolha na boca. Usei bruma facial para finalizar e dar uma durabilidade na maquiagem".

PELE ILUMINADA

O maquiador fez um olho em tom de rosa Crédito: Tarcio Bastos