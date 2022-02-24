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Pra se divertir

Bora brilhar: 10 produtos para você arrasar na maquiagem do carnaval

Glitter para os olhos e corpo, sombras metálicas, esmaltes, batons... Veja nossa seleção de produtos de beleza que vão fazer você brilhar na folia
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 17:25

Maquiagem de Carnaval
A Eudora lançou produtos  para compor looks coloridos e iluminados,  Crédito: Divulgação Eudora
O brilho promete tomar conta das maquiagens nos próximos dias. Em mais um ano, o carnaval terá que se reinventar, mas, isso não precisa impedir que você fique linda e curta muito da sua maneira, seja na sua casa, nas pequenas festas, com os amigos ou quem sabe até mesmo na pegação, afinal, ninguém é de ferro, migles! 
O clima de festa já está no ar. E é hora de você se preparar para arrasar na make. A dica é entrar no clima e se produzir com todo brilho que o Carnaval merece. A aposta é sempre no brilho e na irreverência que a data pede. Por isso, HZ fez uma seleção para te ajudar na hora de escolher os produtos:
Produtos para maquiagem de carnaval
Uma seleção de produtos para arrasar na maquiagem de Carnaval Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Gel Glitter Vapo Vapo, da Dailus. É multicolorido e holográfico, em tons de vermelho, azul e rosa, com um fundo de glitter dourado. Seca rapidinho depois da aplicação, tem longa duração e é fácil de espalhar. Preço: R$ 34,90

  2. Paleta de glitters cremosos Shine, da Ruby Rose.  É uma paleta de glitter prensado, com 9 tons de puro brilho, perfeita para quem ama brilhar. A paleta contém tons neutros e coloridos, como prata, dourado, roxo, rosa, verde, vermelho, preto, e azul, podendo criar makes maravilhosas. Pode ser aplicado diretamente na pálpebra, não precisando de fixador para colar. Preço:  R$ 36,28

  3. Sombra Líquida Prisma Una, de Natura. É à prova d’água e muda de cor conforme o ângulo e a luz devido à exclusiva Tecnologia Multichrome e acabamento Prisma. Fácil de aplicar e esfumar,  além de poder ser usada como delineador e iluminador. Preço: R$ 59,90

  4. Intense Gloss Efeito Super Glitter, do O Boticário. Fácil de aplicar, o gloss pode ser usado diretamente nos lábios ou em cima do seu batom preferido. Tem uma durabilidade de até 4 horas. Preço: R$ 25,90

  5. Esmalte Não é não!, da Colorama. Com acabamento cremoso e cintilante de longa duração, a cor da coleção Bloquinho é um convite à conscientizar a população que os corpos expostos das mulheres não são um convite para o assédio. O tom roxo metálico chama a atenção para a causa. Preço: R$ 6,99

  6. Coloração Temporária Amor de Carnaval, da Avon. Ela permanece no cabelo por até 10 lavagens e depois você já está pronta para uma nova fantasia. Disponível nas cores Violeta Plena Folia, Azul de Outros Carnavais e Rosa Deusa do Amor. Preço: R$ 24,99.

  7. Glitter para Decoração de Unhas, da Belliz. É ideal para personalizar as unhas naturais ou postiças. Composto por três cores diferentes, pode ser aplicado com cola para unhas postiças ou com a base umedecida. Preço: R$ 10,00

  8. Lapiseira Delineadora em Gel Metalizada, da Eudora. Possui alta pigmentação e longa duração. O produto pode ser usado de diferentes formas: como delineador, como lápis de olho, ou ainda como sombra. Preço: R$ 21,99

  9. Batom Líquido Iluminado, da Quem Disse, Berenice? Tem efeito ultra shine. Também pode ser usado como sombra e até como iluminador. Possui uma carga de pigmentos para altíssima cobertura já na primeira aplicação, não borra e não escorre. Preço: R$ 35,90

  10. Esmalte Risqué Efeitos Glitter As Mil Purpurinas. Com textura única e cores cheias de brilho, acompanha as tendências da moda, possibilitando diversas composições de looks e maximizando a beleza da sua maquiagem. Preço: R$ 4,69

  11. Duo Glitter Gel Corporal, da Yes! Cosmetics. A fórmula conta com partículas de dois tamanhos: a menor garante o fundo e o preenchimento da cor, enquanto a maior promove um brilho mais intenso em todos os ângulos. Pode ser utilizado nos olhos, boca, rosto, cabelo, barba e corpo. Preço: R$ 15,90

MARCAS CRIAM COLEÇÕES 

Diversas marcas criaram coleções inspiradas na folia. E o melhor? Os produtos também podem ser usados depois da festa, deixando sua maquiagem com um brilho a mais. A Beats e Quem Disse, Berenice?, por exemplo, se juntam novamente para uma nova edição. Inspirada na sensação de tomar a bebida gelada nos momentos de alegria e celebração, a coleção de maquiagem é sobre a alegria que o verão traz, o brilho no olhar em cada reencontro e a emoção de um novo Carnaval! São produtos multifuncionais com formulação 100% vegana e Cruelty Free, como a Bruma Facial Fixadora Refrescante, o Blush Cremoso Multifuncional, o Batom Líquido Iluminado e o Delineador Peel Off com efeito holográfico.  
A Colorama coloca o seu bloco na rua cheio de cores. A marca de esmaltes lançou, nesta semana, a nova coleção “Bloquinho” com nove cores exclusivas que trazem as tendências dos tons de branco rosé, marrom, roxo, rosa, azul, verde, laranja e amarelo para as unhas. Com acabamentos cremosos e cintilantes de longa duração, as cores trazem muita criatividade para compor os looks, como o branco rosé ‘Fantasia ok’, o cobre ‘Glitter na casa toda’, o rosa-brilhante ‘Me liga na quarta’, o roxo metálico ‘Não é não’, o verde azulado ‘Maratona de blocos’, o azul metalizado ‘Manda a localização’, o coral cremoso ‘Atrás do @’, o laranja ‘Só depois do Carnaval’ e o amarelo com glitter ‘3 por 10’.
Já a Dailus traz de volta a coleção Babado e Gliteria, sucesso ano passado. Os esmaltes possuem três novas versões, com diferentes partículas de brilho multicolorido e efeito holográfico hipnotizante. Todos apresentam secagem rápida, brilho intenso e ainda contam com longa duração. Já os glitters gel possuem as mesmas cores e nomes dos esmaltes, e com isso, você pode ter o corpo todo brilhando, assim como as unhas. Tudo para você arrasar no Carnaval ou em qualquer época do ano. 

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