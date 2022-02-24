Bora brilhar: 10 produtos para você arrasar na maquiagem do carnaval

A Eudora lançou produtos para compor looks coloridos e iluminados, Crédito: Divulgação Eudora

O brilho promete tomar conta das maquiagens nos próximos dias. Em mais um ano, o carnaval terá que se reinventar, mas, isso não precisa impedir que você fique linda e curta muito da sua maneira, seja na sua casa, nas pequenas festas, com os amigos ou quem sabe até mesmo na pegação, afinal, ninguém é de ferro, migles!

O clima de festa já está no ar. E é hora de você se preparar para arrasar na make. A dica é entrar no clima e se produzir com todo brilho que o Carnaval merece. A aposta é sempre no brilho e na irreverência que a data pede. Por isso, HZ fez uma seleção para te ajudar na hora de escolher os produtos:

Uma seleção de produtos para arrasar na maquiagem de Carnaval Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Gel Glitter Vapo Vapo, da Dailus. É multicolorido e holográfico, em tons de vermelho, azul e rosa, com um fundo de glitter dourado. Seca rapidinho depois da aplicação, tem longa duração e é fácil de espalhar. Preço: R$ 34,90



Paleta de glitters cremosos Shine, da Ruby Rose. É uma paleta de glitter prensado, com 9 tons de puro brilho, perfeita para quem ama brilhar. A paleta contém tons neutros e coloridos, como prata, dourado, roxo, rosa, verde, vermelho, preto, e azul, podendo criar makes maravilhosas. Pode ser aplicado diretamente na pálpebra, não precisando de fixador para colar. Preço: R$ 36,28



Sombra Líquida Prisma Una, de Natura. É à prova d’água e muda de cor conforme o ângulo e a luz devido à exclusiva Tecnologia Multichrome e acabamento Prisma. Fácil de aplicar e esfumar, além de poder ser usada como delineador e iluminador. Preço: R$ 59,90



Intense Gloss Efeito Super Glitter, do O Boticário. Fácil de aplicar, o gloss pode ser usado diretamente nos lábios ou em cima do seu batom preferido. Tem uma durabilidade de até 4 horas. Preço: R$ 25,90



Esmalte Não é não!, da Colorama. Com acabamento cremoso e cintilante de longa duração, a cor da coleção Bloquinho é um convite à conscientizar a população que os corpos expostos das mulheres não são um convite para o assédio. O tom roxo metálico chama a atenção para a causa. Preço: R$ 6,99



Coloração Temporária Amor de Carnaval, da Avon. Ela permanece no cabelo por até 10 lavagens e depois você já está pronta para uma nova fantasia. Disponível nas cores Violeta Plena Folia, Azul de Outros Carnavais e Rosa Deusa do Amor. Preço: R$ 24,99.



Glitter para Decoração de Unhas, da Belliz. É ideal para personalizar as unhas naturais ou postiças. Composto por três cores diferentes, pode ser aplicado com cola para unhas postiças ou com a base umedecida. Preço: R$ 10,00



Lapiseira Delineadora em Gel Metalizada, da Eudora. Possui alta pigmentação e longa duração. O produto pode ser usado de diferentes formas: como delineador, como lápis de olho, ou ainda como sombra. Preço: R$ 21,99



Batom Líquido Iluminado, da Quem Disse, Berenice? Tem efeito ultra shine. Também pode ser usado como sombra e até como iluminador. Possui uma carga de pigmentos para altíssima cobertura já na primeira aplicação, não borra e não escorre. Preço: R$ 35,90



Esmalte Risqué Efeitos Glitter As Mil Purpurinas. Com textura única e cores cheias de brilho, acompanha as tendências da moda, possibilitando diversas composições de looks e maximizando a beleza da sua maquiagem. Preço: R$ 4,69



Duo Glitter Gel Corporal, da Yes! Cosmetics. A fórmula conta com partículas de dois tamanhos: a menor garante o fundo e o preenchimento da cor, enquanto a maior promove um brilho mais intenso em todos os ângulos. Pode ser utilizado nos olhos, boca, rosto, cabelo, barba e corpo. Preço: R$ 15,90



MARCAS CRIAM COLEÇÕES

Diversas marcas criaram coleções inspiradas na folia. E o melhor? Os produtos também podem ser usados depois da festa, deixando sua maquiagem com um brilho a mais. A Beats e Quem Disse, Berenice?, por exemplo, se juntam novamente para uma nova edição. Inspirada na sensação de tomar a bebida gelada nos momentos de alegria e celebração, a coleção de maquiagem é sobre a alegria que o verão traz, o brilho no olhar em cada reencontro e a emoção de um novo Carnaval! São produtos multifuncionais com formulação 100% vegana e Cruelty Free, como a Bruma Facial Fixadora Refrescante, o Blush Cremoso Multifuncional, o Batom Líquido Iluminado e o Delineador Peel Off com efeito holográfico.

A Colorama coloca o seu bloco na rua cheio de cores. A marca de esmaltes lançou, nesta semana, a nova coleção “Bloquinho” com nove cores exclusivas que trazem as tendências dos tons de branco rosé, marrom, roxo, rosa, azul, verde, laranja e amarelo para as unhas. Com acabamentos cremosos e cintilantes de longa duração, as cores trazem muita criatividade para compor os looks, como o branco rosé ‘Fantasia ok’, o cobre ‘Glitter na casa toda’, o rosa-brilhante ‘Me liga na quarta’, o roxo metálico ‘Não é não’, o verde azulado ‘Maratona de blocos’, o azul metalizado ‘Manda a localização’, o coral cremoso ‘Atrás do @’, o laranja ‘Só depois do Carnaval’ e o amarelo com glitter ‘3 por 10’.