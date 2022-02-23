Carnaval: confira 10 peças para montar looks e curtir a folia

A Marisa investiu em looks coloridos e alegres para o folião matar a saudade do Carnaval Crédito: Divulgação Renne Castrucci

O Carnaval 2022 ainda será diferente. Com a preocupação com a variante ômicron da Covid-19, a principal festa popular, que invade as ruas do país, foi cancelada em diversas cidades. O jeito é se adaptar ao indoor e aproveitar a folia se divertindo com os cuidados necessários. No Espírito Santo, por exemplo, shows estão permitidos para até 2 mil pessoas em locais de risco moderado

Seja nas festas privadas ou no encontro com os amigos e familiares, a dica é entrar no clima e se produzir com todo brilho que o Carnaval merece. A aposta é sempre no brilho e na irreverência que a data pede. Confira a seleção de HZ para a folia abaixo:

Uma seleção de peças para você brincar e brilhar no carnaval Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Kit de presilhas de acrílico, na Amaro. Preço: R$ 69,90



T-shirt Vans. Preço: R$ 129,99



Havaianas Top Folia. Preço: R$ 79,99



T-shirt Samba, na Osklen. Preço: R$



Converse x Space Jam: A New Legacy Chuck 70. Preço R$: 599,90



Melissa Dare Strap + Camila Coutinho. Preço: R$ 179,90



Body holográfico, na Cea. Preço: R$ 199,99



Pochete Blue Man. Preço: R$ 187,00



Short Praia Estampa Avenida, na Reserva. Preço: R$ 449,00



Short com paetês coloridos, na Renner. R$ 119,90



MARCAS APOSTAM NA DATA COM NOVAS COLEÇÕES

Achou a nossa seleção pouco. Pois saiba que diversas marcas criaram coleções inspiradas na folia e que depois podem ser usadas no dia a dia.

A Reserva, por exemplo, está verde e rosa de saudades. Por isso, lançou a segunda coleção em colaboração com a Estação Primeira de Mangueira, que celebra o amor do folião com a escola de samba. Os personagens do enredo (Cartola, Jamelão e Delegado), a comunidade mangueirense e sua energia captada durante os ensaios inspiraram a coleção. Por isso, as peças contam com os tons clássicos da escola, o verde e o rosa, que estampam camisetas e calças. Os chinelos, tênis e sungas também recebem os tons da paleta tradicional, complementadas pelo preto. Sandálias, bags e chapéus completam a seleção. Todo o lucro será revertido para a agremiação.

A Havaianas se inspirou nos confetes e paetês para lançar sua linha especial com edição limitada. Tem camisa unissex com uma estampa que une confetes e serpentinas, feita em viscose, além do boardshorts na mesma estampa. A marca traz também um biquíni top com aplicação de patch costurado e uma hot pant, com o modelo menos cavado, tudo com muito brilho e permitindo mais flexibilidade em qualquer dancinha, mesmo que seja na sala de casa. Além de dois modelos de sandálias inspirados na festa.

Já a Marisa investiu em looks coloridos e alegres para o folião matar a saudade da data mais amada pelos brasileiros. Tem vestido estampado com o personagem Zé Carioca, camisetas com frases divertidas, sutiã com base holográfico, top corpete holográfico e diversos tipos de shorts. O paetê, grande ícone do carnaval, é a aposta da Renner, que traz o conjunto de top e hot pant, tops frente única em tule e shorts para brilhar muito nesses dias de Carnaval.