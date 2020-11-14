Antes, durante e depois da cicatrização: saiba como cuidar da sua tatuagem

Manter a pele hidratada e protegida do sol influencia diretamente na sua tattoo Crédito: Reprodução Pinterest

A tatuagem é uma forma de expressão. Pode ter diversos significados ou pode ser apenas um desenho que alguém achou bonito e quis eternizar na pele. A real é que é difícil achar alguém que não tenha pelo menos uma tatuagenzinha hoje em dia, mas o que nem todo mundo sabe é a importância dos cuidados com a tattoo para que o desenho não perca sua forma ou desbote.

João Vitor Alves, que trabalha como trancista e hairstylist, tem várias tatuagens e considera os cuidados bem simples. Quando as tattoos eram recentes, ele usou pomadas de duas a três vezes por dia pra mantê-las hidratadas e protegidas. No período de cicatrização, evito ir à praia pela exposição a agentes infecciosos e ao sol, desbotam a tatuagem. Também não pode puxar a casquinha ou coçar, conta.

Meus cuidados com as tatuagens já cicatrizadas são ainda mais simples: hidratante corporal e protetor solar, acrescenta.

Cuidados com a tatuagem

O principal cuidado a ser tomado antes da tatuagem é não realizar o desenho com a pele queimada de sol. Kessy Borges é tatuadora há sete anos e afirma que não é possível fazer uma tatuagem quando a pele está passando por descamações. O segundo cuidado é não ir para o estúdio sem dormir ou alcoolizado, pois, dependendo do tipo de trabalho, a pele pode sangrar mais nesses estados, complementa.

Outra orientação de Kessy é escolher um profissional especializado no estilo específico do desenho que você quer fazer. Hoje em dia, nós temos uma grande diversidade de estilos de tatuagem e profissionais especializados em cada um deles. Então, é sempre bom optar por alguém que domine o estilo que você gostaria de ter, porque a garantia de ter sucesso na tatuagem é maior, pontua.

Cuidados durante a cicatrização

"O tempo de cicatrização ideal é o natural do organismo da pessoa" Kessy Borges - Tatuadora

A tatuadora explica que os primeiros dez a quinze dias são o período principal da cicatrização. Nessa fase, é preciso lavar a tatuagem todos os dias com água corrente e a espuma do sabonete. Depois ela precisa ser hidratada em média três vezes por dia. Não recomendamos o uso nenhum produto que contenha antibiótico ou ação cicatrizante. Porque a cicatrização ideal é a natural do organismo da pessoa tatuada e, geralmente, demora cerca de 15 dias. Qualquer coisa utilizada para acelerar esse processo pode comprometer o resultado da tatuagem.

Também no período inicial da cicatrização, é importante não ir à praia, piscina, sauna ou praticar qualquer atividade que fomente a transpiração excessiva, pois ela pode ser prejudicial. Evitar o sol também é importante porque, enquanto a tatuagem ainda está cicatrizando, não se deve utilizar protetor solar, pois o pigmento branco do produto pode causar um visual opaco na tattoo, além de interferir na cicatrização. O uso é indicado apenas para depois que saírem as casquinhas, alerta a profissional.

Outro fator importante é a realização de atividades físicas, pedimos para a pessoa não praticar pelo menos nos cinco primeiros dias porque o suor em excesso pode gerar inflamação. Além disso, a pele pode ser muito esticada durante os exercícios, o que pode fazer com que a tinta faça pequenas migrações, acrescenta.

Cuidados com a área tatuada a longo prazo

A área tatuada requer uma hidratação cuidadosa e contínua para não escamar e perder a definição. A proteção solar nas áreas da tatuagens também é fundamental. Porém, mais importante que cuidar da tattoo, é cuidar da pele que ela habita. Segundo a dermatologista Brunela Tozzi, a hidratação tem que ocorrer em todos os sentidos. Precisamos ingerir muita água principalmente. O colágeno hidrolisado oral ajuda muito na hidratação da pele também, explica.

Os cuidados com o banho são fundamentais. Brunela salienta que o banho acaba retirando a oleosidade e a proteção da pele também. Então, evitar banhos muito quentes e demorados, evitar o uso frequente de buchas, usar uma vez por semana seria o ideal. Além disso, existem óleos de banho que funcionam como sabonetes e ajudam a não desidratar tanto a pele na hora do banho, orienta a profissional.

Hidratar após o banho também é fundamental. Ureia, lanolina, glicerina, e até pré-bióticos são ativos presentes em cremes de hidratação nutritivos para a pele. Observe o rótulo, complementa.

Proteção solar é indispensável

A proteção solar também é fundamental para uma pele hidratada e saudável e consequentes bons resultados nas tattoos. A dermatologista destaca que filtros solares com fatores de proteção altos e que tenham tanto proteção contra raios UVA e UVB (raios ultravioleta) são recomendados.

Às vezes nos preocupamos muito com o rosto, mas não devemos esquecer de proteger o restante do corpo. Para o verão podemos incrementar com a proteção solar oral, acrescenta.

Dica extra

"Os pigmentos pretos são mais seguros em relação a alergias ao procedimento" Brunela Tozzi - Dermatalogista