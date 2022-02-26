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Moda

Modelo de 47 anos da Victoria's Secret diz ser libertador exibir fios grisalhos

Ex-atleta, médica e instrutora de pilates, Jailyn Matthews fala sobre jornada de aceitação. "Representar mulheres como eu para uma marca icônica é incrível", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 14:42

Jailyn Matthews é uma das mulheres que estrelam campanha da Victoria's Secret
Jailyn Matthews é uma das mulheres que estrelam campanha da Victoria's Secret Crédito: Reprodução/Instagram/@jaifit
Conhecida e criticada por ter em seus desfiles e propagandas supermodelos altas e magras bem distantes do tipo físico da maioria das mulheres, a Victoria's Secret decidiu mudar a forma como escolhe as pessoas que representam a marca.
Em sua mais recente campanha, "Love Cloud Collection", a grife de lingerie conta pela primeira vez com uma modelo com síndrome de Down, a porto-riquenha Sofía Jirau, 24. Também estão no casting outras mulheres reais de idades, corpos e estéticas diversas como a ex-atleta, médica de emergência e instrutora de pilates Jailyn Matthews, 47.
"Representar mulheres como eu para uma marca icônica é incrível", disse ela. No Instagram, Jailyn falou sobre a sua jornada de aceitação que começou em 2017 quando decidiu retirar os implantes mamários, que ela colocou quando estava no início dos seus 20 anos.
No longo relato, ela afirma que acreditava que o silicone a ajudaria a trabalhar para seus dois grandes objetivos de quando era mais jovem: a Victoria's Secret e a revista Sports Illustrated Swimsuit. "O fato de eu fazer parte da campanha Love Cloud agora, ao natural, significa muito", escreveu.
Ela também aconselhou outras mulheres a se aceitarem como são. "Seja você. Agora, mais do que nunca, as influências externas provocam e tentam nos dizer que não somos suficientes de alguma forma... mas não acredite! Se você quer a cirurgia, a sua escolha é ok. Minha sugestão é que você tenha clareza do por que está fazendo essa escolha e se honre", disse.
Em outro post no Instagram, ela ressaltou que a coisa mais libertadora que já fez foi raspar o cabelo e deixar os fios crescerem ao natural. "Porque os meus grisalhos brilham", disse. "Nada é melhor do que viver autenticamente e ser quem eu sou. Um brinde à liberdade", completou.
Raúl Martinez, novo diretor criativo da Victoria's Secret disse que a campanha Love Cloud Collection é um momento importante na "evolução da marca". "Do elenco de mulheres incríveis que dão vida à coleção, ao incrível espírito inclusivo no set, esta campanha é uma parte importante do novo padrão da Victoria's Secret que estamos criando", destacou ao site Huff Post.

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