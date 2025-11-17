Miss Universo ES será coroada neste fim de semana; conheça as finalistas

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:36
O concurso Miss Universo Espírito Santo 2026 está na reta final! Com 33 candidatas representando seus municípios, a competição terá seu ápice nos eventos dos dias 22 e 23 de novembro, que acontecem no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.
No Evento Preliminar, no sábado (22), as misses vão brilhar no Desfile Fashion, com as categorias moda praia, casual e fitness, e na grande novidade da edição: o Desfile de Trajes Típicos. Nesta seção, poderemos admirar a cultura de cada uma das 33 cidades representadas.
A decisão, porém, será só no domingo (23). A Grande Final será apresentada por Cris Barth e comentada por Stephany Pim. As participantes prometem muita elegância no Desfile de Gala. Conheça as finalistas:
Quem for coroada Miss Universo Espírito Santo 2026 terá a missão de representar o estado no Miss Universo Brasil, que elege a miss que irá para o próximo Miss Universo.
A primeira e, por enquanto, única vez em que uma capixaba venceu o Miss Brasil foi em 2022. Mia Mamede representou nosso país no Miss Universo em janeiro de 2023, que ocorreu nos Estados Unidos.
