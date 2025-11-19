Miss

Miss Universo 2025: Brasileira homenageia Nossa Senhora Aparecida em desfile de traje típico

Maria Gabriela Lacerda se apresentou no concurso na Tailândia, onde ocorre o Miss Universo 2025

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:59

Maria Gabriela Lacerda se apresentou no Miss Universe usando traje que faz referências à Nossa Senhora Aparecida Crédito: Ber Sadi/Miss Universe Brasil/Versa Brand

A piauiense Maria Gabriela Lacerda representou o Brasil na passarela dedicada a trajes típicos nacionais no Miss Universo 2025, que ocorre na Tailândia, nesta quarta-feira, 20.

Para o desfile de traje típico, Maria Gabriela escolheu representar Nossa Senhora Aparecida, padroeira do País. "[O traje] homenageia um dos ícones mais conhecidos do País, celebrado em manifestações artísticas, populares e históricas ao longo de séculos", explicou a organização do Miss Universe Brasil nas redes sociais.

Também pelas redes sociais, Maria Gabriela explicou a sua escolha: "Neste palco, eu não visto apenas um traje: eu visto a história, a fé e a identidade de um povo. Cada detalhe deste traje típico homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cuja luz atravessa gerações e simboliza resistência, esperança e proteção." A roupa foi desenhada pelo estilista paranaense Mario Cezar Silva.

A final do Miss Universo 2025 ocorre na próxima quinta-feira, 20, e será transmitida gratuitamente, a partir das 21h30, pelo RecordPlus (streaming da Record) e pelo portal R7.

