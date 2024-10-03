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Tendência

Itens inspirados em doces impulsionam o mercado da beleza

Aromas, sabores e memória afetiva criam conexão emocional com o público
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 11:36

Doces têm feito sucesso no universo da beleza (Imagem: Chaadaeva | Shutterstock)
Doces têm feito sucesso no universo da beleza Crédito: Imagem: Chaadaeva | Shutterstock
O mundo dos doces há muito tempo conquistou o paladar das pessoas, mas, mais recentemente, vem invadindo também o universo da beleza. Produtos inovadores como blush com textura de gelatina, gloss com sabor de bala e hidratantes corporais com cheiro de chiclete estão ganhando popularidade.
Essas criações não só despertam os sentidos, mas também unem experiência, aromas e sabores com a memória afetiva, criando uma conexão emocional com o público. Assim, a combinação entre o prazer sensorial dos doces e os cuidados pessoais transforma o cotidiano em uma experiência ainda mais envolvente e nostálgica.

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Inspirada no movimento gourmand , ou seja, produtos com ativos que fazem parte da nossa alimentação, a tendência impulsiona empresas a repensarem suas fórmulas e a experiência sensorial dos cosméticos, transformando o autocuidado em um momento único de prazer, felicidade e satisfação. Um dos compostos favoritos da indústria para despertar essa sensação é o chocolate.
Mercado da beleza deve aproveitar essa tendência para atrair o público (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Mercado da beleza deve aproveitar essa tendência para atrair o público Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Tendência positiva para o mercado da beleza

Segundo Renata Canonici, CEO da Fenzza, que viralizou nas redes sociais com a coleção ChocoFun por fazer referência a doces chocolatudos, acredita que as pessoas estão buscando novidades que ofereçam mais do que beleza. “É uma oportunidade estratégica aproveitar essa tendência para se destacar e atrair consumidores que valorizam não apenas a eficácia das formulações, mas também a experiência envolvente que eles proporcionam”, explica.
Essa expectativa não é por menos: o mercado da beleza no Brasil tem surpreendido com os números positivos e deve crescer em US$ 580 bilhões até 2027, segundo Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). A cifra, que representa um crescimento de 6% ao ano, coloca o setor em sua maior marca superavitária dos últimos dez anos.

Importância da embalagem

Além de fórmulas que refletem o poder da nova geração de consumo e da internet, embalagens cada vez mais criativas são responsáveis por acelerar a compra no ponto de venda. “Optamos por um design que destaca o chocolate de forma envolvente, com elementos visuais que simulam o doce escorrendo para trazer uma sensação de prazer desde o primeiro contato”, ressalta Renata.
Se o chocolate está no centro das atenções, imagine quando os holofotes chegarem aos outros itens do cardápio das confeitarias? Certamente, o mercado da beleza só tem a ganhar.
Por Caroline Cristina

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