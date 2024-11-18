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Dicas de beleza

5 sinais de que o seu cabelo precisa de matizador

Veja como manter a cor e a saúde dos fios loiros por mais tempo
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 15:45

O uso regular de matizadores promove fios mais fortes e saudáveis ao mesmo tempo em que preserva a cor dos cabelos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O uso regular de matizadores promove fios mais fortes e saudáveis ao mesmo tempo em que preserva a cor dos cabelos Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Para quem tem cabelos loiros, naturais ou tingidos, manter a cor vibrante pode ser um desafio. Com o tempo, os fios tendem a ficar amarelados ou alaranjados, devido a fatores como a oxidação causada pelo sol, pela poluição e pelo uso de ferramentas de calor.
“Os matizadores são aliados essenciais para manter o loiro no tom certo, pois eles contam com pigmentos violeta, que neutralizam os tons indesejados, reavivando a cor”, conta o cabeleireiro Paulo Persil.
Para fazer o uso correto do matizador, no entanto, além de seguir as orientações de cada produto, em relação ao modo de aplicar e à frequência de uso, é preciso analisar o estado dos fios. Para saber se o seu cabelo precisa de um tratamento com matizador, listamos cinco sinais que podem ser facilmente identificados. Confira!

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1. Fios amarelados ou alaranjados

A mudança de cor é um dos primeiros sinais de que o cabelo precisa de um reforço de matização. Isso ocorre, principalmente, em cabelos expostos ao sol e calor em excesso.

2. Perda de brilho

Quando os cabelos loiros começam a parecer opacos e sem vida, é um sinal de que a cor está desgastada. O matizador ajuda a devolver a luminosidade natural dos fios.
Os matizadores podem ajudar a combater o ressecamento dos fios (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)
Os matizadores podem ajudar a combater o ressecamento dos fios Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

3. Pontas ressecadas

Cabelos que passaram por processos de descoloração são mais vulneráveis ao ressecamento. Existem opções de matizadores na versão máscara de tratamento , que hidratam profundamente enquanto neutralizam a cor​.

4. Cor desbotada

Mesmo com tintura ou descoloração recente, os tons loiros podem desbotar rapidamente. Os matizadores, por conterem pigmentos violeta, ajudam a prolongar a durabilidade da cor​.

5. Elasticidade comprometida

Loiras que percebem o cabelo mais frágil, quebradiço ou com pouca elasticidade também se beneficiam do uso de produtos matizadores que, além de corrigirem a cor, fortalecem e protegem a fibra capilar.

Cuidados recomendados

Para quem busca uma solução prática e eficaz para fazer em casa, existem diversas opções e marcas disponíveis no mercado, como conta o cabeleireiro Paulo Persil. “Uma opção é a linha de matizadores Lightner, da Cless Cosméticos, que oferece um trio de produtos composto por shampoo, máscara e condicionador matizador. Você pode usar esse tipo de produto semanalmente para evitar o desgaste da cor sem abrir mão de um cabelo saudável e bem cuidado”, indica.  
Por Caroline Amorim

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