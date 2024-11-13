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Beleza

3 dicas para manter os cabelos com luzes sempre saudáveis

Hair stylist ensina truques para manter a beleza e a saúde dos fios
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 16:36

Cabelos com luzes exigem cuidados especiais (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)
Cabelos com luzes exigem cuidados especiais Crédito: Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock
Mudar o visual costuma ser uma fonte de renovação, principalmente quando se trata de mudança na cor dos fios. Para quem não quer tingir todo o cabelo, é possível fazer luzes: um processo de coloração de alguns fios, mas com o fundo na sua forma original, na maioria das vezes.
Para que a coloração seja feita de forma segura, é necessário que os cabelos estejam hidratados para evitar o ressecamento. “Os fios não podem se repartir ao pentear e não podem estar sem elasticidade. Esse resultado é sinal de que a fibra capilar já está fraca, pois perdeu a umidade”, explica Rodrigo Cintra, hair stylist. Por isso, confira com manter os cabelos saudáveis após o procedimento

1. Invista em filtro solar capilar

Ao fazer luzes, os cuidados com os cabelos devem ser redobrados. O hair stylist Rodrigo Cintra aconselha usar filtro solar capilar e fazer hidratações no salão e em casa. Uma boa dica é usar máscaras de tratamento específicas para cabelos com luzes. Elas ajudam a manter a cor, deixando os fios brilhantes. 

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Produtos que protegem os fios durante o clareamento são uma alternativa para mudar a coloração dos cabelos sem prejudicá-los (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)
Produtos que protegem os fios durante o clareamento são uma alternativa para mudar a coloração dos cabelos sem prejudicá-los Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

2. Aposte em produtos para cabelos com luzes

Às vezes, nos primeiros dias após a coloração , o cabelo fica com um efeito borracha e ressecado. Isso ocorre devido à perda de queratina, proteína e pigmentos. “Mas existe um sistema com um produto que protege os fios durante o processo de coloração e clareamento, tratando-os e recuperando-os de dentro para fora, em todas as suas camadas”, esclarece Rodrigo Cintra. Para prevenir o famoso ‘efeito borracha’, use produtos específicos para cabelos com luzes.

3. Use shampoo matizante

Use shampoo ou condicionador matizante uma ou duas vezes por semana para retirar o amarelado dos fios. Contudo, “não abuse do produto , pois ele pode alterar a cor dos cabelos”, orienta Rodrigo Cintra. Ele ressalta a importância de “investir em protetor solar para minimizar os efeitos do sol, que desbota a cor”, finaliza. 

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