5 dicas para fazer a coloração do cabelo durar mais tempo

Com os cuidados corretos, é possível manter a cor do cabelo por mais tempo Crédito: Gabriel Gardinni | Divulgação

Acabou de colorir os cabelos e não sabe como manter a cor viva por muito mais tempo? Saiba que existem cuidados simples para ajudar a prolongar a durabilidade da coloração, e exibir cabelos brilhantes e cheios de vida. Por isso, expert em técnicas que transformam visuais, o hair stylist e visagista Danilo Herbert compartilha cinco dicas essenciais para quem quer exibir uma coloração impecável e saudável por semanas. Confira!

1. Invista em produtos específicos para cabelos coloridos

A escolha do shampoo e condicionador certos é fundamental. Produtos sem sulfato e desenvolvidos especialmente para cabelos coloridos ajudam a preservar a cor, evitando o desbotamento e mantendo a hidratação.

2. Evite lavagens excessivas

Lavar o cabelo com muita frequência pode desbotar a cor rapidamente. Por isso, Danilo recomenda espaçar as lavagens para preservar os pigmentos, mantendo a coloração intacta por muito mais tempo.

Aplique no cabelo produtos com proteção térmica antes de usar fontes de calor Crédito: goffkein.pro | Shutterstock

3. Proteja-se do sol e do calor

Exposição prolongada ao sol e o uso frequente de ferramentas térmicas, como secador e chapinha, podem oxidar a cor, deixando-a sem brilho. Por isso, Danilo sugere usar produtos com proteção térmica e UV, criando uma barreira para o cabelo .

4. Hidrate semanalmente

A coloração pode ressecar os fios. Por isso, a hidratação semanal é uma excelente aliada para restaurar a maciez e brilho. Neste contexto, Danilo recomenda máscaras hidratantes ricas em nutrientes que fortalecem os fios e prolongam a durabilidade da cor.

5. Use água fria ou morna nas lavagens

A água quente abre as cutículas capilares, facilitando a perda dos pigmentos. Danilo sugere lavar o cabelo com água fria ou morna, o que ajuda a manter a cor vibrante por mais tempo.