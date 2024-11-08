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Beleza

5 dicas para fazer a coloração do cabelo durar mais tempo

Veja como alguns cuidados são importantes para garantir a cor viva por várias semanas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 17:44

Com os cuidados corretos, é possível manter a cor do cabelo por mais tempo (Imagem: Gabriel Gardinni | Divulgação)
Com os cuidados corretos, é possível manter a cor do cabelo por mais tempo  Crédito: Gabriel Gardinni | Divulgação
Acabou de colorir os cabelos e não sabe como manter a cor viva por muito mais tempo? Saiba que existem cuidados simples para ajudar a prolongar a durabilidade da coloração, e exibir cabelos brilhantes e cheios de vida. Por isso, expert em técnicas que transformam visuais, o hair stylist e visagista Danilo Herbert compartilha cinco dicas essenciais para quem quer exibir uma coloração impecável e saudável por semanas. Confira!

1. Invista em produtos específicos para cabelos coloridos

A escolha do shampoo e condicionador certos é fundamental. Produtos sem sulfato e desenvolvidos especialmente para cabelos coloridos ajudam a preservar a cor, evitando o desbotamento e mantendo a hidratação.

2. Evite lavagens excessivas

Lavar o cabelo com muita frequência pode desbotar a cor rapidamente. Por isso, Danilo recomenda espaçar as lavagens para preservar os pigmentos, mantendo a coloração intacta por muito mais tempo.
Aplique no cabelo produtos com proteção térmica antes de usar fontes de calor (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)
Aplique no cabelo produtos com proteção térmica antes de usar fontes de calor  Crédito: goffkein.pro | Shutterstock

3. Proteja-se do sol e do calor

Exposição prolongada ao sol e o uso frequente de ferramentas térmicas, como secador e chapinha, podem oxidar a cor, deixando-a sem brilho. Por isso, Danilo sugere usar produtos com proteção térmica e UV, criando uma barreira para o cabelo .

4. Hidrate semanalmente

A coloração pode ressecar os fios. Por isso, a hidratação semanal é uma excelente aliada para restaurar a maciez e brilho. Neste contexto, Danilo recomenda máscaras hidratantes ricas em nutrientes que fortalecem os fios e prolongam a durabilidade da cor.

5. Use água fria ou morna nas lavagens

A água quente abre as cutículas capilares, facilitando a perda dos pigmentos. Danilo sugere lavar o cabelo com água fria ou morna, o que ajuda a manter a cor vibrante por mais tempo.
Por Camila Hirano

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