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Cuidados

Veja a importância do matizador para os cabelos ruivos

Cabelo ruivo precisa de muitos cuidados; matizador ajuda a manter a saúde e a cor dos fios por mais tempo
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Matizador ajuda a manter os cabelos ruivos bonitos e saudáveis  Crédito: Artem BestsennyArtem Bestsenny | Shutterstock
Do mais acobreado ao vermelho intenso, não faltam inspirações para quem deseja ficar ruiva. No VMA (Video Music Awards) 2024, por exemplo, as celebridades Chappell Roan, Halsey, Justina Valentine e Flo Milli se destacaram pela beleza de seus cabelos, tornando-se referência no estilo e ditando as novas tendências da temporada.
Antes de roubar a cena com seu novo visual, no entanto, saiba que sua rotina de beleza vai precisar de novos cuidados, como o uso de matizadores. Isso porque esse produto pode te ajudar a vencer todos os processos oxidativos causados pela poluição, pelo mar, pela piscina e pelas ferramentas de calor, mantendo a coloração protegida.
“O matizador é importante para corrigir, neutralizar, realçar a cor e dar brilho ao cabelo. Por isso, é essencial repor aminoácidos e proteínas, pois repara o fio danificado e quebradiço, além de atuar como protetor térmico e filtro UV vegetal”, diz a farmacêutica Simone Melo, coordenadora da área de pesquisa e desenvolvimento da Magic Color.

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Imagem Edicase Brasil
Além do uso do matizador, é importante manter os cuidados com os cabelos Crédito: BigPixel Photo | Shutterstock

Benefícios do matizador

O matizador também ajuda o cabelo a ficar mais forte, menos quebradiço e saudável depois da mudança da cor. Como se trata de um produto específico para cada coloração , após a lavagem com shampoo, é necessário aplicar o matizador puro ou misturado em máscara branca. 
Para Danilo Herbert, hair stylist , o matizador é uma etapa importante para prolongar a durabilidade da cor. “O cabelo ruivo requer um cuidado especial, pois, sem os produtos certos, a tendência é o desbotamento e o ressecamento do fio. Isso significa que é essencial acrescentar matizadores e shampoos para cabelos coloridos na rotina”, afirma.  

Como utilizar?

Existem matizadores para todo tipo de ruivo; por isso, é importante pesquisar para não errar o tom. Ao usar, dilua uma medida do produto para uma de máscara diluidora.
Por Caroline Cristina

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