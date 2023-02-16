10 peças curingas para usar no Carnaval e no resto do ano

10 peças coringas para usar no Carnaval e no resto do ano Crédito: Shutterstock

Às vésperas do feriadão de Carnaval 2023, que começa no próximo sábado (18) e vai até terça (21), o que não faltam são tendências para se inspirar e se produzir. São infinitas as possibilidades: saias de tule, tops de acrílio, shorts de paetê, bodychains, looks com transparência...

Mas, se você é do time que gosta de praticidade e de consumir moda de uma forma mais consciente, algumas peças podem ser curingas no guarda-roupas e utilizadas o ano inteiro. Muitas delas, inclusive, você pode até já ter no armário. São peças simples que podem ser a base de uma fantasia de Carnaval ou qualquer look em outra ocasião.

Para dar aquela incrementada da folia, aposte em acessórios que não comprometam o seu guarda-roupa o ano inteiro. Basta usar a imaginação e adaptar para o seu estilo.

Confira a lista que 'HZ' preparou com as dicas da consultora e colunista de A Gazeta Karla Furlan:

1. SHORT JEANS

Sabe aquele short jeans básico, com uma modelagem mais cintura alta? Ele pode trazer um equilíbrio legal para a sua fantasia! Caso você não queira algo tão produzido, pode optar por um arco na cabeça, uma make bem colorida, algum cropped mais enfeitado... Uma peça neutra e que pode girar no seu armário com muita facilidade.

2. PEÇA E PAETÊ

Não, você não leu errado. Uma peça em paetê é uma das dicas da Karla. O tecido está super em alta e é, inclusive, uma das apostas para a coleção de outono/inverno. Fora do carnaval, um cropped pode ser utilizado por baixo de um blazer e combinado com uma calça de alfaiataria, por exemplo, para sair a noite. Ou, então, usado com um kimono e uma calça wide leg para sair para passear. As dicas são optar por croppeds e t-shirts. É só escolher uma cor que você acha que vai ser fácil de vestir outras vezes.

3. SHORT ALFAIATARIA COLORIDO

Rosa, laranja, azul, lilás. São várias as opções de cores para escolher um short em alfaiataria. Pode ser utilizado com a parte de cima de um biquíni para montar a fantasia ou com uma camisaria e salto para sair à noite. Também é uma boa escolha para ser utilizado com tênis no dia-a-dia, deixando o look super clássico e arrumado, mas colorido!

4. TÊNIS BRANCO

Conforto, estilo e versatilidade em um só calçado. Coringa para qualquer época do ano, o tênis branco é uma ótima pedida para quem quer pular em bloquinho de rua ou curtir alguma outra festa no feriadão. Pode ser combinado com calça pantalona, camisa amrrada, short e até vestido midi!

5. POCHETE

Tendência vai, tendência vem... E ela está de volta! A famosa pochete pode ser uma grande aliada para curtir a farra do Carnaval. Isso porque, se você precisa levar seus pertences mas busca por praticidade para se mover, dançar e pular, é só colocá-la na cintura ou no ombro. Maior, menor, com cores chamativas ou estampas mais neutras, é ela que deixa o look do dia-a-dia mais despojado.

6. HOT PANTS

O bíquini cintura alta retrô, ou hot pants, virou uma das peças-chave para o carnaval. As hot pants servem como base para montar qualquer fantasia. E o melhor, te permitem sair do bloquinho e cair na praia logo em seguida. Pode ser uma boa escolha também para ocasiões como um churrasco. É a escolha ideal para quem quer equilibrar o calor com uma peça confortável.

7. CAMISA DE LINHO

Para quem gosta de um estilo mais arrumado, uma camisa de linho pode ser a escolha ideal! De uma forma mais descolada, pode ser utilizada toda aberta no carnaval. Depois da folia, pode ser combinada com uma calça de alfaiataria e até uma bermuda de moletom. E o melhor: vai te acompanhar pelo resto da vida.

8. MACAQUINHO

Para quem não usa cropped nem short, um macaquinho é uma opção! A peça é super divertida e pode ser usada o ano todo com salto, tênis, rasteirinha, chinelo... Para o carnaval, estampas mais vibrantes e diferentes são o ideal.

10. PAREÔ