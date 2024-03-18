Culinária

Xepa do BBB: 5 receitas práticas com fígado, rabada e moela

De fígado acebolado a arroz de rabada, veja como é possível preparar pratos saborosos com ingredientes usados no reality da Globo
Portal Edicase

Publicado em 18 de Março de 2024 às 13:59

Imagem Edicase Brasil
Fígado acebolado Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock
Na Xepa do BBB 24, os participantes têm acesso a uma variedade menor de alimentos. No cardápio, além de itens básicos como arroz e feijão, há ingredientes como fígado, rabada e moela. Com esses tipos de carnes é possível preparar pratos deliciosos, basta utilizar a criatividade e os temperos certos.
A seguir, confira cinco receitas fáceis para você reproduzir em casa com os ingredientes da Xepa!

FÍGADO ACEBOLADO

Ingredientes:

  • 500 g de fígado cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere o fígado com sal, pimenta-do-reino e alho. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire a carne da geladeira, disponha sobre a panela e refogue até dourar. Acrescente a cebola e doure. Desligue o fogo e sirva em seguida.

ARROZ DE RABADA

Ingredientes:

  • 1 kg de rabada
  • 5 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 xícaras de chá de vinho tinto
  • 1 xícara de chá de molho de soja
  • 1 xícara de chá de água
  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes e picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite, coentro e salsinha picada a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne e frite até dourar. Adicione a cebola, o alho e a pimenta-dedo-moça e refogue por 5 minutos. Junte o vinho tinto e cozinhe por 10 minutos.
Desligue o fogo, transfira a mistura para uma panela de pressão, acrescente o molho de soja e complete com água até cobrir a carne. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 50 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, retire a carne da panela e desfie. Transfira o caldo da carne para outra panela, coloque o arroz, tempere com sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Junte a rabada e misture bem. Desligue o fogo e finalize com o coentro e a salsinha. Sirva em seguida.
Estrogonofe de fígado  Crédito: finaeva_i | Shutterstock

ESTROGONOFE DE FÍGADO

Ingredientes:

  • 500 g de fígado de boi
  • 200 g de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de ketchup
  • 2 dentes de alho descascado e amassado
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Coloque o fígado em um recipiente e tempere com sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o fígado e doure. Adicione o creme de leite, o ketchup e o molho de tomate e misture. Acerte o sal e cozinhe até o molho engrossar. Sirva em seguida.

MOELA DE FRANGO COM BATATA

Ingredientes:

  • 1 kg de moela
  • 250 g de molho de tomate
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 colheres de sopa de molho inglês
  • Óleo, sal, pimenta-do-reino moída e vinagre a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Disponha a moela em um recipiente, cubra com água, coloque sal e vinagre e deixe descansar. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Escorra a água da moela, disponha na panela e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e junte o molho de tomate, o molho inglês, os tomates e as batatas. Tampe e leve novamente ao fogo médio para cozinhar até a batata ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.

MOELA EMPANADA

Ingredientes:

  • 200 g de moela de frango
  • 4 xícaras de chá de água
  • 1 folha de louro
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • 1 l de óleo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Coloque a moela em uma panela, cubra com água, coloque o sal e a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e espere a carne esfriar. Depois, passe a moela na farinha de trigo, no ovo e, por último, na farinha de rosca. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a moela e frite até dourar. Sirva em seguida.
