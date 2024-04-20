Workshop gastronômico reúne chefs de renome nacional em Vitória

1

FELIPE BRONZE

Formado em Artes Culinárias pelo “Culinary Institute of America” (EUA), é chef-proprietário dos restaurantes Oro (RJ), Pipo (SP) e Taraz. Em 20 anos de carreira, o chef acumula mais de 20 prêmios, sendo a maioria deles à frente de seu restaurante Oro, que em 2017 conquistou duas estrelas no Guia Michelin. Na televisão, Bronze soma 15 anos como apresentador, com passagem por atrações como “O Mago da Cozinha”, no Fantástico (Globo); “Que Seja Doce”, “The Taste Brasil” e "Perto do Fogo", no GNT; e Top Chef Brasil (RecordTV).

2

BRUNA REBELO

Professora especialista em bolos cobertos com buttercream, Bruna é formada em Gastronomia e tem diversos cursos de especialização na área de confeitaria. Idealizadora da Cakelover, uma das principais empresas de ensino digital no Brasil no nicho de confeitaria.

3

CARLOS BERTOLAZZI

Fundador do restaurante Zena Cucina, em São Paulo, Bertolazzi é chefe de cozinha e apresentador de TV. Atualmente comanda o programa "Fábrica de Casamentos", exibido no SBT e no Discovery Home & Health. Foi jurado do programa de culinária "BBQ Brasil", no SBT e apresentou o programa de culinária "Hell's Kitchen: Cozinha sob Pressão".

4

RAFA GOMES

Vencedor do Prêmio Masterchef Profissional em 2018 e destaque no Iron Chef Brasil, Rafa trabalhou nos restaurantes GramercyTavern e Eleven Madison Park, nos EUA, e no Mirazur, na Riviera Francesa. Em 2018, abriu seu primeiro restaurante, o ITACOA, em Paris.

5

RUBENS CATARINA

Rubens Salfer, mais conhecido como Rubens Catarina, nasceu e cresceu em Joinville, onde aprendeu que comer é um dos grandes prazeres da vida. Após viver por vários anos na Europa e trabalhar com Michel Guerard e Juan Mari Arzak, voltou para o Brasil e começou a trabalhar na cozinha de Alex Atala.

6

LUIZ PAULO (LULO FOUET)

Revelação da confeitaria brasileira, Lulo é chef executivo de confeitaria do Grupo OBST. O profissional vem tomando conta do cenário da confeitaria moderna e ministra cursos. Sem medo de passar suas técnicas em suas redes sociais, vem ganhando cada vez mais autoridade com sua didática.

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HUGO GRASSI