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Workshop gastronômico reúne chefs de renome nacional em Vitória

Felipe Bronze, Carlos Bertolazzi, Bruna Rebelo e Lulo Fouet participam da 2ª edição do evento Fábrica de Chefs, no Espaço Patrick Ribeiro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 07:00

Chefs do evento Fábrica de Chefs 2024
Bruna Rebelo, Felipe Bronze, Lulo Fouet e Carlos Bertolazzi participam do evento Crédito: Criar/Divulgação
O workshop de gastronomia Fábrica de Chefs chega à sua segunda edição na próxima segunda-feira, 22/04, reunindo no Espaço Patrick Ribeiro, ao lado do Aeroporto de Vitória, sete chefs de renome nacional que compartilharão ao vivo suas experiências no mercado de alimentos e bebidas.
Felipe Bronze, Carlos Bertolazzi, Bruna Rebelo e Lulo Fouet estão entre os nomes confirmados no workshop, que é organizado pelo chef capixaba Hugo Grassi e acontecerá ao longo do dia, das 8h às 22h. 
“O evento facilita a troca de experiências entre os maiores nomes da gastronomia moderna. Nele oferecemos insights valiosos e técnicas avançadas para o sucesso na culinária profissional”, comenta Hugo. Além das apresentações dos chefs, estão programadas participações especiais, entre elas a do comediante Tiago Barnabé.
Os ingressos custam a partir de R$ 145 (meia + taxas do site) e estão à venda pelo site Sympla. A meia entrada é válida tanto para estudantes como na modalidade Meia Solidária, com o complemento de 1kg de alimento não perecível a ser doado para uma instituição beneficente selecionada pela produção do Fábrica de Chefs.
Também estará disponível para venda o ingresso vip, que garante acesso aos chefs convidados e serviços all inclusive durante o evento, além do acesso a um local para network e fotos.

CONHEÇA OS CHEFS PARTICIPANTES 

1

FELIPE BRONZE

Formado em Artes Culinárias pelo “Culinary Institute of America” (EUA), é chef-proprietário dos restaurantes Oro (RJ), Pipo (SP) e Taraz. Em 20 anos de carreira, o chef acumula mais de 20 prêmios, sendo a maioria deles à frente de seu restaurante Oro, que em 2017 conquistou duas estrelas no Guia Michelin. Na televisão, Bronze soma 15 anos como apresentador, com passagem por atrações como “O Mago da Cozinha”, no Fantástico (Globo); “Que Seja Doce”, “The Taste Brasil” e "Perto do Fogo", no GNT; e Top Chef Brasil (RecordTV). 

2

BRUNA REBELO

Professora especialista em bolos cobertos com buttercream, Bruna é  formada em Gastronomia e tem diversos cursos de especialização na área de confeitaria. Idealizadora da Cakelover, uma das principais empresas de ensino digital no Brasil no nicho de confeitaria.

3

CARLOS BERTOLAZZI

Fundador do restaurante Zena Cucina, em São Paulo, Bertolazzi é chefe de cozinha e apresentador de TV. Atualmente comanda o programa "Fábrica de Casamentos", exibido no SBT e no Discovery Home & Health. Foi jurado do programa de culinária "BBQ Brasil", no SBT e apresentou o programa de culinária "Hell's Kitchen: Cozinha sob Pressão". 

4

RAFA GOMES

Vencedor do Prêmio Masterchef Profissional em 2018 e destaque no Iron Chef Brasil, Rafa trabalhou nos restaurantes GramercyTavern e Eleven Madison Park, nos EUA, e no Mirazur, na Riviera Francesa. Em 2018, abriu seu primeiro restaurante, o ITACOA, em Paris.

5

RUBENS CATARINA

Rubens Salfer, mais conhecido como Rubens Catarina, nasceu e cresceu em Joinville, onde aprendeu que comer é um dos grandes prazeres da vida. Após viver por vários anos na Europa e trabalhar com Michel Guerard e Juan Mari Arzak, voltou para o Brasil e começou a trabalhar na cozinha de Alex Atala.

6

LUIZ PAULO (LULO FOUET)

Revelação da confeitaria brasileira, Lulo é chef executivo de confeitaria do Grupo OBST. O profissional vem tomando conta do cenário da confeitaria moderna e ministra cursos. Sem medo de passar suas técnicas em suas redes sociais, vem ganhando cada vez mais autoridade com sua didática.

7

HUGO GRASSI

Formado em gastronomia pela UVV, o capixaba ficou em segundo lugar na segunda temporada do programa "Hell’s Kitchen - Cozinha Sob Pressão". Trabalhou ao lado de Carlos Bertolazzi em três temporadas do reality gastronômico exibido pelo SBT e participou da equipe de especialistas do programa "Fábrica de Casamentos". 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • 8h - Abertura do evento e credenciamento
  • Rubens Catarina - "Ostra feliz não faz pérola"
  • Hugo Grassi - "Cozinhando com Pressão: os desafios psicológicos do chef moderno"
  • 12h - Intervalo para almoço
  • 14h - Retorno
  • Carlos Bertolazzi - Lições de cozinha: da vida aos negócios
  • Rafa Gomes - Caro é o que não se vende
  • Bruna Rebelo - As possibilidades do buttercream
  • 18h - Intervalo
  • Lulo Fouet - A química dos gelados
  • Felipe Bronze - O reinventar na gastronomia atual
  • 22h - Encerramento

Chefs participarão de jantar beneficente

No dia seguinte ao Fábrica de Chefs, 23/04 (terça-feira), o chef Hugo Grassi vai liderar um jantar beneficente com a presença de alguns chefs do workshop, em prol de três instituições do ES: Asilo dos Idosos, Acacci - Associação Capixaba contra o Câncer Infantil e Comunidade Terapêutica Edificar. Participam do jantar Bruna Rebelo, Lulo Fouet, Rafa Gomes, Carlos Bertolazzi, Hugo Grassi e o convidado Juarez Campos. O evento beneficente será realizado no restaurante do hotel Comfort Suites Vitória, na Praia do Canto, a partir das 20h. O valor do convite é R$ 350 por pessoa (não inclui bebidas alcóolicas). Reservas e mais informações: (27) 99776-0841. 

FÁBRICA DE CHEFS 2024
Quando: 22/04 (segunda-feira), das 8h às 22h
Onde: Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, ao lado do Aeroporto de Vitória, Goiabeiras, Vitória
Ingressos: à venda pelo site Sympla
Mais informações: @fabricadechefs_.
Com informações da Criar Comunicação Integrada. 

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