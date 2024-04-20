Workshop gastronômico reúne chefs de renome nacional em Vitória

CONHEÇA OS CHEFS PARTICIPANTES
1
FELIPE BRONZE
2
BRUNA REBELO
3
CARLOS BERTOLAZZI
4
RAFA GOMES
5
RUBENS CATARINA
6
LUIZ PAULO (LULO FOUET)
7
HUGO GRASSI
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- 8h - Abertura do evento e credenciamento
- Rubens Catarina - "Ostra feliz não faz pérola"
- Hugo Grassi - "Cozinhando com Pressão: os desafios psicológicos do chef moderno"
- 12h - Intervalo para almoço
- 14h - Retorno
- Carlos Bertolazzi - Lições de cozinha: da vida aos negócios
- Rafa Gomes - Caro é o que não se vende
- Bruna Rebelo - As possibilidades do buttercream
- 18h - Intervalo
- Lulo Fouet - A química dos gelados
- Felipe Bronze - O reinventar na gastronomia atual
- 22h - Encerramento
Chefs participarão de jantar beneficente
No dia seguinte ao Fábrica de Chefs, 23/04 (terça-feira), o chef Hugo Grassi vai liderar um jantar beneficente com a presença de alguns chefs do workshop, em prol de três instituições do ES: Asilo dos Idosos, Acacci - Associação Capixaba contra o Câncer Infantil e Comunidade Terapêutica Edificar. Participam do jantar Bruna Rebelo, Lulo Fouet, Rafa Gomes, Carlos Bertolazzi, Hugo Grassi e o convidado Juarez Campos. O evento beneficente será realizado no restaurante do hotel Comfort Suites Vitória, na Praia do Canto, a partir das 20h. O valor do convite é R$ 350 por pessoa (não inclui bebidas alcóolicas). Reservas e mais informações: (27) 99776-0841.
Quando: 22/04 (segunda-feira), das 8h às 22h
Onde: Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, ao lado do Aeroporto de Vitória, Goiabeiras, Vitória
Ingressos: à venda pelo site Sympla
Mais informações: @fabricadechefs_.