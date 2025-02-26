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Veja receita de massa para comemorar o Dia Mundial do Pistache

Fácil de fazer, rigatoni com pesto de pistache é finalizado com burrata, que entrega frescor e cremosidade ao prato
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Rigatoni com pesto de pistache e burrata
Rigatoni com pesto de pistache e burrata Crédito: Barilla
No dia 26 de fevereiro, o mundo celebra o ingrediente queridinho do momento na gastronomia: o pistache.
Estrela de preparações sofisticadas e surpreendentes, a noz verdinha originária do Oriente Médio mostra sua versatlidade na receita abaixo, sugerida pelo HZ para comemorar a data: rigatoni com pesto de pistache e burrata. 
Confira o passo a passo:

Rigatoni com pesto de pistache e burrata 

Ingredientes:
  • 500g rigatoni grano duro 
  • 200g de pistache in natura descascado
  • 100g azeite de oliva extravirgem
  • 50g de suco de laranja
  • 50g de manjericão fresco
  • 100g de queijo parmesão
  • ½ Dente de alho (sem a anima central)
  • Sal e pimenta-do-reino preta a gosto
  • 6 unidades de burrata
Modo de preparo:
  1. Em um liquidificador, processe rapidamente o pistache com o azeite, o alho, o manjericão e o suco de laranja até formar uma mistura homogênea, mas com pequenos pedaços. 
  2. Transfira para um bowl e adicione o parmesão ralado. Mexa e tempere com sal e pimenta-do-reino.
  3. Cozinhe a massa em água salgada conforme o tempo indicado na embalagem (al dente, em 12 minutos). Escorra e junte diretamente ao bowl com o pesto. 
  4. Mexa delicadamente e, caso necessário, acrescente uma concha de água do cozimento.
  5. Sirva a massa, posicione a burrata e finalize com um pouco dos pistaches reservados.
Fonte: Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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