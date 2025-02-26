Veja receita de massa para comemorar o Dia Mundial do Pistache

No dia 26 de fevereiro, o mundo celebra o ingrediente queridinho do momento na gastronomia: o pistache.
Estrela de preparações sofisticadas e surpreendentes, a noz verdinha originária do Oriente Médio mostra sua versatlidade na receita abaixo, sugerida pelo HZ para comemorar a data: rigatoni com pesto de pistache e burrata.
Confira o passo a passo:
Rigatoni com pesto de pistache e burrata
Ingredientes:
- 500g rigatoni grano duro
- 200g de pistache in natura descascado
- 100g azeite de oliva extravirgem
- 50g de suco de laranja
- 50g de manjericão fresco
- 100g de queijo parmesão
- ½ Dente de alho (sem a anima central)
- Sal e pimenta-do-reino preta a gosto
- 6 unidades de burrata
Modo de preparo:
- Em um liquidificador, processe rapidamente o pistache com o azeite, o alho, o manjericão e o suco de laranja até formar uma mistura homogênea, mas com pequenos pedaços.
- Transfira para um bowl e adicione o parmesão ralado. Mexa e tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Cozinhe a massa em água salgada conforme o tempo indicado na embalagem (al dente, em 12 minutos). Escorra e junte diretamente ao bowl com o pesto.
- Mexa delicadamente e, caso necessário, acrescente uma concha de água do cozimento.
- Sirva a massa, posicione a burrata e finalize com um pouco dos pistaches reservados.
Fonte: Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.