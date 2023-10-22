Torta de ricota com maracujá: confira receita passo a passo

Torta de ricota com maracujá é uma sobremesa bem cremosa que ganha um toque crocante na finalização. Quer aprender como fazer?
Veja a seguir o passo a passo do preparo, que leva em média 60 minutos. A torta pronta rende em média de 10 a 12 fatias.
TORTA DE RICOTA COM MARACUJÁ E CHOCOLATE
Rendimento: 10 a 12 fatias
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 pacote de biscoito de leite (390g)
- 1 xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente (200g)
- Recheio de ricota:
- 2 xícaras (chá) de leite
- 2 latas de leite condensado
- 5 xícaras (chá) de ricota
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 2 colheres (sopa) de margarina, derretida
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo tipo 1
- 3 colheres (sopa) de suco de maracujá sem açúcar
- Cobertura:
- 3 maracujás
- 5 colheres de (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- Decoração:
- 2 pacotes de palitos de chocolate
Massa: leve ao processador o biscoito de leite e bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (25cm de diâmetro) e reserve.
Recheio de ricota: coloque no liquidificador todos os ingredientes e bata por três minutos. Despeje o recheio de ricota na massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher. Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 40 minutos. Reserve.
Cobertura: em uma panela pequena, acrescente a polpa de maracujá com as sementes, o açúcar, o amido de milho, 1 xícara (chá) de água e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos ou até que a calda fique consistente. Desligue o fogo e reserve.
Desenforme a torta, cubra com a cobertura e decore as laterais com os palitos de chocolate. Sirva em seguida.
Fonte: Adria.