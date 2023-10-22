Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para adoçar

Torta de ricota com maracujá: confira receita passo a passo

Nossa dica é decorar a sobremesa com palitinhos crocantes de chocolate, o que deixará o sabor do doce mais complexo
Evelize Calmon

Publicado em 22 de Outubro de 2023 às 09:00

Torta de ricota com maracujá rende de 10 a 12 fatias Crédito: Adria/Divulgação
Torta de ricota com maracujá é uma sobremesa bem cremosa que ganha um toque crocante na finalização. Quer aprender como fazer? 
Veja a seguir o passo a passo do preparo, que leva em média 60 minutos. A torta pronta rende em média de 10 a 12 fatias. 

TORTA DE RICOTA COM MARACUJÁ E CHOCOLATE

Rendimento: 10 a 12 fatias
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 1 pacote de biscoito de leite (390g)
  • 1 xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente (200g)
  • Recheio de ricota:
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 2 latas de leite condensado
  • 5 xícaras (chá) de ricota
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • 2 colheres (sopa) de margarina, derretida
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo tipo 1 
  • 3 colheres (sopa) de suco de maracujá sem açúcar
  • Cobertura:
  • 3 maracujás
  • 5 colheres de (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • Decoração:
  • 2 pacotes de palitos de chocolate
Massa: leve ao processador o biscoito de leite e bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (25cm de diâmetro) e reserve.
Recheio de ricota: coloque no liquidificador todos os ingredientes e bata por três minutos. Despeje o recheio de ricota na massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher. Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 40 minutos. Reserve.
Cobertura: em uma panela pequena, acrescente a polpa de maracujá com as sementes, o açúcar, o amido de milho, 1 xícara (chá) de água e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos ou até que a calda fique consistente. Desligue o fogo e reserve.
Desenforme a torta, cubra com a cobertura e decore as laterais com os palitos de chocolate. Sirva em seguida.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados