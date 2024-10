Tombo do chocolate é atração de evento sobre cacau em Linhares

Festival vai celebrar a tradição cacaueira capixaba . Crédito: Shutterstock

A segunda edição do evento Cacau Fest, que acontece de 17 a 19 de outubro no Shopping PátioMix, em Linhares, promete ser uma celebração da tradição cacaueira capixaba e um ponto de encontro para produtores, comerciantes, consumidores e especialistas, promovendo negócios, troca de experiências e avanço do conhecimento sobre cacauicultura.

Com entrada gratuita, o festival contará com diversas atrações, incluindo o inédito "tombo do chocolate", concursos, workshops e palestras gratuitas, além do Fórum de Produtores de Cacau e Chocolate da Região Sudeste.

Neste ano, o Cacau Fest destaca a diversidade de produtos derivados do cacau, oferecendo aos participantes uma verdadeira tradição no universo cacaueiro. Durante o festival, serão apresentadas variedades de produtos que vão além do chocolate tradicional, como bebidas, cosméticos e outros derivados que estão ganhando cada vez mais espaço no mercado.

Veja também Alimento ideal? Veja 10 benefícios para consumir o cacau

O evento se propõe a ser uma vitrine para os setores de produção e comercialização de cacau, proporcionando aos participantes oportunidades de networking e geração de novos negócios. A programação contará com palestras, painéis e exposições, oferecendo aos produtores e empreendedores um ambiente fértil para o intercâmbio de ideias e o desenvolvimento de parcerias estratégicas.

Durante os três dias de programação, empresários, representantes da agroindústria, colaboradores e autoridades do setor estarão reunidos para debater temas como a verticalização da cultura do cacau, a industrialização de produtos derivados, a inovação nos processos produtivos e a exigência de qualidade e sustentabilidade que garantem a competitividade do cacau capixaba nos mercados nacionais e internacionais.

Com uma expectativa de público de 10 mil participantes, o Cacau Fest 2024 atrairá profissionais de diversos segmentos da cadeia produtiva do cacau, incluindo produtores rurais, beneficiadores de amêndoas, fabricantes de chocolates, agroindústrias, atacadistas e varejistas, além de turistas e consumidores que desejam conhecer as novidades do setor.

PALESTRAS E WORKSHOPS

O evento contará com palestras, workshops práticos sobre o processo de produção de chocolate e atividades culturais que destacam a importância do cacau e do chocolate na cultura e na economia da região. Os workshops incluem temas que vão desde a colheita do cacau até técnicas de temperagem e moldagem de chocolate.

Com a participação de renomados especialistas nacionais e internacionais, como Juliana Hassler, proprietária da indústria de chocolates "Billy Bugga" (Suíça), e Pedro Rigo, do Sebrae ES, o festival vai promover debates técnicos sobre a produção de cacau, inovação e tecnologia, turismo, sustentabilidade, além de oficinas culinárias que utilizam o cacau como estrela principal.

O evento contará ainda com um concurso de chocolate, que vai premiar as melhores criações com o alimento, e atividades culturais, como shows musicais e o inédito "Tombo do Chocolate".

PROGRAMAÇÃO

17 de outubro (quinta-feira)

9h: Abertura oficial com acolhimento e recepção dos participantes. Abertura dos stands no “Circuito do Cacau e Chocolate” e feira de negócios



9h15: Solenidade oficial de abertura, com nomeação das Embaixadoras do Cacau do Espírito Santo e início do Concurso de Chocolate



9h50: Palestra sobre "Monilíase do Cacaueiro" com Karina Gramacho (CEPLAC)



10h40: Mesa Redonda - Procedimentos de Combate à Monilíase - Participantes: CEPLAC, MAPA, IDAF, ACAU (Espaço Auditório Terra do Cacau)



13h: Palestra “As Oportunidades do Turismo: Fomentando seu Negócio Integrando Cidade e Campo” com Pedro Gilson Rigo – Diretor Superintendente do Sebrae ES (Espaço Auditório Terra do Cacau)



14h: Workshop de cristalização de chocolate com a chocolatier Juliana Hassler



16h: Palestra "Chocolate do Brasil: Mercado, Storytelling, Experiências e Branding" com Juliana Ustra



19h: Evento social com mostra musical de Diego Vieira, Priscila e Rubiano Risso

18 de outubro (sexta-feira)

9h: Palestra sobre "Cacau de Qualidade" com Elaine Santos (SENAR)



10h: Palestra "Explorando o Potencial Sensorial do Cacau no Sudeste" com Mírian Rocha e Pedro Pio



16h: Palestra sobre mecanização da cacauicultura com José Carlos Pompermayer



19h: Apresentação artística com Raul da Viola

19 de outubro (sábado)

9h: Palestra "Oportunidades de Negócios no Mercado Externo" com Michel Tesch Simon (SEAG)



10h - Mesa Redonda - Impacto no Uso do Cacau de Origem na Cadeia Parceira - Participantes: Mírian Rocha – Sommelière e Consultoria de Vinhos Alemães; Especialista em Pedagogia Aplicada a Gastronomia; Pós-graduada em MKT de Alimentos e Bebidas (Foods & Beverage); Especialista Com Formação Técnica em Patisserie - Maitre Chocolaterie; Especialista com Treinamento Industrial de Fabricação de Chocolates, Recheios e Drageados e Convidados (Espaço Auditório Terra do Cacau)



11h: Workshop - Crostolli de Cacau - Chef: Esdras Rocha - Instituto Gourmet Linhares (Espaço Cozinha Show)



12h: Premiações – Concurso de Chocolate – Cacau Fest (Palco Sabores do Cacau – praça de alimentação)



13h: Dia de Campo na Fazenda Bom Retiro, com palestras sobre práticas de pós-colheita e diferentes sistemas de plantio



15h: Workshop de criação de sobremesas com produtos locais, liderado por Juliana Hassler e Mírian Rocha



19h: Encerramento do evento com apresentações musicais com Procópio Cowboy.

CACAU FEST 2024 - Fórum de Produtores de Cacau e Chocolate da Região Sudeste

Quando: 17, 18 e 19 de outubro

Onde: Shopping Pátio Mix. Av. Cerejeira, 300, Bairro Movelar, Linhares

Entrada gratuita

Inscrições e mais informações: https://acau.com.br/cacaufest/.



Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais