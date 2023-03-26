Alimento ideal? Veja 10 benefícios para consumir o cacau

O cacau é rico em flavonoides, que melhora a circulação sanguínea e reduz o risco da formação de coágulos no sangue Crédito: Shutterstock

Neste domingo (26) é comemorado o Dia do Cacau, a principal matéria-prima para a fabricação do chocolate. A produção brasileira de cacau está concentrada nos estados do Pará e da Bahia. De acordo com a pesquisa Produção Agrícola Municipal 2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui uma área plantada de 590 mil hectares e produção anual de 270 mil toneladas, sendo Pará responsável por 53,6% e Bahia por 39,9%.

A forma mais comum de consumir cacau é através do chocolate, mas é necessário ficar atento à concentração de cacau, que pode variar de chocolate para chocolate. Quanto maior a concentração de cacau, como é o caso do chocolate amargo e meio amargo, maiores são os benefícios para a saúde.

Segundo a nutricionista Fernanda Larralde, parceira da Bio Mundo, o consumo regular de cacau ajuda a melhorar o humor, a circulação sanguínea, a regular o açúcar no sangue e a proteger o coração graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

"O cacau possui um alto teor de flavonoides, principalmente epicatequinas e catequinas, compostos com propriedades antioxidantes. O ideal é consumir o chocolate em uma proporção adequada para obter os benefícios, que seria 2 colheres de chá de cacau em pó por dia ou 40g de chocolate amargo, o que equivale a cerca de 3 quadrados", acrescenta Fernanda.

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