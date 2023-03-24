Beleza no outono: veja dicas de cuidados com a pele na estação

O recomendado é evitar banhos com água quente e demorado Crédito: Shutterstock

O outono é conhecido por sua instabilidade climática, mudanças bruscas de temperatura e oscilação frequente entre calor e frio no mesmo dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a estação no Brasil terá uma redistribuição da umidade, fazendo com que o Sul e o centro-norte do Nordeste registrem mais pancadas de chuva do que o Sudeste, onde é esperado tempo seco e calor.

A baixa umidade relativa do ar, a queda das temperaturas e alguns hábitos comuns nessa época propiciam o surgimento de dermatites, inflamações e impactam a saúde da pele, que pode ficar mais sensível e ressecada. “A oleosidade da pele é uma barreira cutânea natural que a protege dos danos da secura, muito regular no outono, evitando a pele avermelhada, rachaduras e alergias”, explica a dermatologista Natália Venturelli.

A hidratação correta também é importante para passar por esses meses sem nenhuma intercorrência , não somente através de cremes específicos para cada tipo de pele, mas também com o cuidado com a alimentação. “Ingerir muito líquido é o primeiro passo para manter a pele hidratada e a saúde equilibrada, por isso é recomendado beber pelo menos dois litros de água por dia”, orienta a especialista que também aconselha o uso de hidratante em creme após o banho. “É nessa hora que a absorção será mais eficaz”, reforça Natália Venturelli.

Na estação, a pele fica mais suscetível ao ressecamento e também ao agravamento de doenças pré-existentes, como a dermatite atópica . A dermatologista Ana Flávia Lemos explica que geralmente quando a temperatura cai, quem tem dermatite atópica acaba sentindo esse ressecamento porque é uma pele que tem mais sensibilidade a essas mudanças. "A pessoa que é atópica tem a pele mais reativa e sente mais as mudanças de clima e necessita de mais hidratação, com produtos hipoalergênicos. Produtos com cheiro e perfume também podem causar irritação".

Os lábios podem ficar mais ressecados, por isso é importante a hidratação dessa região. "Com relação ao uso do protetor labial, o ideal é que seja usado o ano todo. No verão, por exemplo, existem outros problemas, como o aparecimento de herpes e até mesmo o câncer de pele nos lábios, principalmente o lábio inferior, que fica mais exposto ao sol", diz Ana Flávia Lemos.

CUIDADOS

O recomendado é evitar banho com água quente e demorado, pois ele favorece a perda da água da pele e a retirada dos óleos naturais, deixando-a mais ressecada. “Não use bucha durante o banho porque ela vai retirar ainda mais o óleo natural da pele, dê preferência a sabonetes líquidos e após o banho passe hidratante na pele, pois é a melhor hora para hidratar”, conta Ana Flávia Lemos.

Com relação à limpeza facial, o recomendado é utilizar sabonetes conforme o seu tipo de pele e evitar a limpeza em excesso. “Utilize sabonetes para o seu tipo de pele e evite a limpeza em excesso. Quando estamos em transição de estação precisamos reavaliar os produtos de skincare. Durante o outono, é comum a pele ficar mais sensível", diz a biomédica Vanessa Cabral.

O protetor solar continua indispensável até em dias chuvosos ou nublados. “Continuar se protegendo dos raios de sol faz parte de uma rotina bem feita de cuidados com a pele que envolve limpeza facial e também hidratação”, ensina Natália Venturelli.

Também recomenda-se o uso de ativos, como hidratantes como ácido hialurônico e vitamina C. "Já podem ser iniciados o uso de ácidos e fazer renovação da pele, retirar as manchinhas que apareceram no verão, aspereza e acúmulo de células mortas devido a exposição ao sol e ao vento", diz Ana Flávia Lemos.

Vanessa Cabral reforça que o uso de vitamina C na rotina contribui para manter a luminosidade e firmeza da pele. "A Vitamina C ajuda a prolongar o brilho do verão nos meses mais amenos, tem a função antioxidante (retarda o envelhecimento) e recupera o viço, uniformizando a cútis, minimiza linhas finas do rosto, evitando rugas e ajudando a clarear as manchas. Esse antioxidante incrível também pode ser encontrado nas frutas cítricas, vegetais e legumes".

DICAS PARA CUIDAR DA PELE NO OUTONO