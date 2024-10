Conteúdo de Marca

Linhares recebe o maior evento do Cacau e Chocolate da região Sudeste

Organizado pela Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (ACAU-ES), o Cacau Fest 2024 vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de outubro em Linhares; entrada é gratuita

3 min de leitura min de leitura

O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cacau no Brasil, tendo agregado R$ 162,5 milhões ao agronegócio capixaba em 2021 (Seag). (Shutterstock)

Produzido por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta

Apresentado por ACAU

Segundo a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cacau no Brasil, tendo agregado R$ 162,5 milhões ao agronegócio capixaba em 2021. E uma das cidades com produção mais expressiva é Linhares, que concentra 70,7% da produção estadual de cacau, segundo a Seag.

Para reforçar o protagonismo da região e elevar a cadeia produtiva, de 17 a 19 de outubro, o município vai ser palco do Cacau Fest 2024. O evento organizado pela Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (ACAU), vai reunir, no Shopping Pátio Mix, produtores, especialistas, chefs de cozinha e amantes do chocolate para três dias de imersão na cultura do cacau. A entrada é gratuita.

A programação inclui palestras, workshops, visitas técnicas a fazendas de cacau, experiência “Cozinha Show” – em que chefs renomados vão dar aulas e mostrarão receitas inovadoras. Além disso, todos os dias do evento contarão com o Tombo do Chocolate e uma feira dedicada a esse importante produto do cacau, onde o público também vai poder degustar chocolates artesanais e outros produtos regionais.

Durante o Cacau Fest também será realizada uma rodada de negócios, que, para o secretário executivo da ACAU, André Luiz Scampini, é de extrema importância para o setor.

“Isso vai permitir que produtores rurais e demais profissionais da cadeia produtiva, como chocolaterias e outras pessoas que trabalham com cacau, possam negociar diretamente, sem intermediários, e fechar bons negócios”, destaca.

André Luiz conta que outro destaque do evento é a realização de um “dia de campo”, uma visita a uma propriedade rural da região na qual o visitante vai ter a oportunidade de conhecer todas as etapas: desde o cultivo do cacau na roça até o armazenamento da amêndoa já fermentada e seca no galpão.

Especialistas vão estar a postos para informar e tirar dúvidas dos participantes. As vagas são limitadas e a inscrição para essa experiência pode ser feita no site do evento.

Sustentabilidade e inovação no setor

O secretário executivo ressalta que, mais do que abordar a tradição da cacauicultura, o Cacau Fest também vai promover a discussão de temas pertinentes para o setor, como sustentabilidade, inovação tecnológica e a busca por novos mercados.

“Os tempos mudam, o mundo evolui e as pessoas se transformam, então toda a cadeia produtiva tem que acompanhar essas mudanças e não seria diferente com a cacauicultura. O mercado do cacau, estando atento às demandas do mercado – tanto nacional, quanto o internacional –, está buscando se adequar para atender essas demandas. Então é realmente produzir um cacau com maior qualidade, responsabilidade ambiental, sustentabilidade, inovação tecnológica e de modo a reduzir o custo da produção”, comenta.

Vale ressaltar que, segundo o secretário executivo da ACAU, exemplos da cacauicultura capixaba mostram que é possível conciliar tradição e modernidade, investindo em tecnologias sustentáveis e na diversificação da produção.

Cacau Fest 2024

Datas: 17, 18 e 19 de outubro

Endereço: Shopping Pátio Mix - Av. Cerejeira, 300 - Movelar, Linhares - ES, 29906-014

Site: https://acau.com.br/cacaufest/

Inscrições: Gratuitas, pelo site do evento



Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta