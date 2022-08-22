Santa Beer: festival de cervejas artesanais volta a Santa Teresa

Festival terá 12 cervejarias artesanais do ES Crédito: Shutterstock

Cenário de alguns dos principais festivais gastronômicos do ES, Santa Teresa se prepara para mais um, desta vez dedicado à cerveja artesanal - que está presente em dez entre dez festas que animam os capixabas nos últimos tempos.

É a quarta edição do Santa Beer, que acontece neste fim de semana, de 25 a 28 de agosto, após dois anos de pausa no período mais crítico da pandemia.

O evento vai reunir 12 cervejarias do Espírito Santo na Praça da Cultura, no centro da cidade dos colibris, com entrada gratuita. Além dos chopes e da gastronomia, comandada pelo chef Sergio Lima, o evento terá shows de bandas que vão do pop regional ao blues.

O organizador do Festival, Juliano Carvalho, estima que o festival atraia um público de 2 mil pessoas por dia. “A expectativa é muito boa para as pousadas locais”, disse.

12 cervejarias capixabas participam do evento

Embora nenhuma cervejaria teresense participe do evento, estão garantidas representantes de todas as regiões do Espírito Santo, desde a Grande Vitória (Convento, Hood, Mestra, Nova Estrela, Else, Hops Club e Kingbier) até o Norte (Moro) e a Região Serrana (Ronchi, Fatto a Mano, Azzurra e Loveland).

Na parte gastronômica, o estande principal servirá paella de frutos do mar (R$ 35) e cones de camarão (a partir de R$ 40), além de carne na chapa com fritas (R$ 35).

A música fica por conta das bandas Casaca, Trilha, Sheep & Parafina, Malandragem S/A, Soul Pop, Like a Boss e Ângulo Vertical. A estrutura será toda coberta e também contará com área de recreação infantil.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUINTA-FEIRA - 25/08

21h - Soul Pop SEXTA-FEIRA (26/08)

19h - Ângulo Vertical



21h - Casaca

SÁBADO - 27/08

12h - Malandragem S/A



16h - Trilha



21h- Like a Boss Blues and Rock

DOMINGO - 28/08

11h - Malandragem S/A



13h - Sheep & Parafina

A banda Casaca se apresenta na sexta (26) Crédito: Casaca/Divulgação