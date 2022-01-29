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100% vegetal

Salada vegana com terrine de batata baroa: veja receita

Servido no restaurante Sr. Gil, em Vitória, o prato contém ainda cogumelo, amêndoas, espaguete de legumes e crispy de alho-poró
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 02:00

Que tal uma salada diferente, 100% vegetal e que vale como uma refeição? A sugestão do chef Cleber Oliveira, que você confere a seguir, foi pensada para veganos e adeptos da alimentação plant based, ou seja, sem proteínas de origem animal. 
O prato foi criado para o Sr. Gil, restaurante com jardim concorrido na Rua do Canal, em Vitória. A salada vegana é composta por espaguete de legumes salteado no azeite, terrine de mandioquinha recheada com cogumelos e amêndoas e crispy de alho-poró.

SALADA VEGANA DO SR. GIL

Salada vegana do Restaurante Sr. Gil, em Vitória
A salada vegana é servida em um restaurante de Vitória Crédito: Fernando Madeira
INGREDIENTES: 
  • 40g de espaguete de cenoura
  • 40g de espaguete de abobrinha
  • 40g de espaguete de berinjela
  • 40g de espaguete de palmito pupunha
  • 30g de cogumelo fresco
  • 5g de sal
  • 2g de pimenta-do-reino em pó
  • 5g de cebola picada
  • 15 ml de azeite
  • 5g de alho picado
  • 100g de mandioquinha
  • 10g de amêndoa laminada e torrada
  • 20g de farinha de trigo
  • 50g de alho-poró cortado a julienne
  • 200 ml de óleo de soja
  • 30g de tomate cereja
MODO DE PREPARO:
  1. Terrine de mandioquinha com cogumelo: em uma panela, coloque a mandioquinha para cozinhar com casca até que fique em ponto de purê. Depois, com a massa cozida, adicione sal, pimenta-do-reino, azeite a gosto e reserve.
  2. Em uma frigideira, adicione o azeite, cebola e alho e deixe refogar. Em seguida, adicione o cogumelo e as amêndoas e deixe cozinhar.
  3. Em um recipiente quadrado, comece a montara terrine intercalando camadas nesta ordem: mandioquinha, cogumelo e mandioquinha.
  4. Espaguete de legumes: coloque água em uma panela e adicione os legumes. Após levantar fervura, deixe por dois minutos e retire. 
  5. Em uma frigideira, coloque azeite, cebola e alho e deixe refogar. Quando finalizar, adicione o espaguete de legumes e o tomate cereja e refogue novamente. Corrija o sal. 
  6. Crispy de alho-poró: na frigideira, coloque o óleo para esquentar e, enquanto isso, passe o alho-poró na farinha de trigo, Assim que o óleo estiver bem quente, frite o alho-poró. 

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