Salada vegana com terrine de batata baroa: veja receita

Que tal uma salada diferente, 100% vegetal e que vale como uma refeição? A sugestão do chef Cleber Oliveira, que você confere a seguir, foi pensada para veganos e adeptos da alimentação plant based, ou seja, sem proteínas de origem animal.
O prato foi criado para o Sr. Gil, restaurante com jardim concorrido na Rua do Canal, em Vitória. A salada vegana é composta por espaguete de legumes salteado no azeite, terrine de mandioquinha recheada com cogumelos e amêndoas e crispy de alho-poró.
SALADA VEGANA DO SR. GIL
INGREDIENTES:
- 40g de espaguete de cenoura
- 40g de espaguete de abobrinha
- 40g de espaguete de berinjela
- 40g de espaguete de palmito pupunha
- 30g de cogumelo fresco
- 5g de sal
- 2g de pimenta-do-reino em pó
- 5g de cebola picada
- 15 ml de azeite
- 5g de alho picado
- 100g de mandioquinha
- 10g de amêndoa laminada e torrada
- 20g de farinha de trigo
- 50g de alho-poró cortado a julienne
- 200 ml de óleo de soja
- 30g de tomate cereja
MODO DE PREPARO:
- Terrine de mandioquinha com cogumelo: em uma panela, coloque a mandioquinha para cozinhar com casca até que fique em ponto de purê. Depois, com a massa cozida, adicione sal, pimenta-do-reino, azeite a gosto e reserve.
- Em uma frigideira, adicione o azeite, cebola e alho e deixe refogar. Em seguida, adicione o cogumelo e as amêndoas e deixe cozinhar.
- Em um recipiente quadrado, comece a montara terrine intercalando camadas nesta ordem: mandioquinha, cogumelo e mandioquinha.
- Espaguete de legumes: coloque água em uma panela e adicione os legumes. Após levantar fervura, deixe por dois minutos e retire.
- Em uma frigideira, coloque azeite, cebola e alho e deixe refogar. Quando finalizar, adicione o espaguete de legumes e o tomate cereja e refogue novamente. Corrija o sal.
- Crispy de alho-poró: na frigideira, coloque o óleo para esquentar e, enquanto isso, passe o alho-poró na farinha de trigo, Assim que o óleo estiver bem quente, frite o alho-poró.