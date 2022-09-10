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Saiba onde pedir marmitas de churrasco, fit ou vegetariana no ES

Quem é marmiteiro de carteirinha sabe o quanto esse estilo de refeição ajuda a economizar tempo e uma bela grana no fim do mês
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 11:00

Fit, vegetariana ou de churrasco: seja pela economia ou pela praticidade na hora de alimentar, as marmitas acabam sendo uma opção para muitos capixabas, principalmente na hora do almoço.
Há quem apronte sua quentinha em casa e quem prefira comprar pronta para fazer estoque no congelador. O fato é que essa modalidade de refeição é bastante popular.
Na turma que não abre mão das marmitas está a jornalista Michelli Angeli, de 26 anos, que se considera uma marmiteira raiz. Ela conta que consome marmita sempre, trazendo de casa ou comprando tanto em restaurantes como em aplicativos de entrega.
“É muito mais prático. Sempre dou um jeito de comer marmita. Às vezes levo de casa, mas tem dias que eu compro porque ajuda na correria da rotina”, comenta a jornalista.
Para Michelli, uma boa dica é levar a marmita em bolsas térmicas. “Tem que ter a bolsa térmica apropriada para garantir que ela chegue inteira. Eu venho de ônibus para o trabalho, então preciso deixar meu almoço bem seguro para conservar e também impedir que suje minha mochila”, acrescenta.
Marmita de arroz integral com isca de carne
Arroz integral com isca de carne da Marmitas Fit da Ka Crédito: Fernando Madeira
Além dos marmiteiros de plantão, tem quem ganhe uma graninha com as refeições pré-prontas. A Kamila Machado, que trabalha com marmitas, é um exemplo dessa nova geração de empreendedores digitais.
Ela atuava como corretora de imóveis, mas depois de fazer sucesso com as refeições que levava para o almoço, acabou mudando de ramo e fundou a Marmitas Fit da Ka, que faz delivery via redes sociais.
“Uma amiga sempre me dizia para começar a vender as marmitas que eu levava para o trabalho. Decidi tentar e acabou dando muito certo. Inclusive, tive que sair do meu antigo emprego e focar só nas marmitas”, relata Kamila, que atualmente vende de 600 a 700 marmitas por semana.
A Kamila decidiu investir no ramo das marmitas congeladas pelo Instagram
A empreendedora Kamila Machado vende marmitas fit pelo Instagram Crédito: Fernando Madeira
Empresária e estudante de Educação Física, Kamila trabalha com um cardápio dinâmico semanal. Entre as opções fit, por exemplo, tem arroz integral com iscas de carne, feijão e legumes, e também pratos vegetarianos, como estrogonofe de grão de bico, arroz e batatinha sauté. O cardápio premium conta com salmão grelhado e outros ingredientes especiais.
O prazo de validade das marmitas produzidas por Kamila é de 90 dias no congelador, podendo ficar até três na geladeira. A empreendedora ressalta que, embora sejam marmitas feitas para congelar, o sabor não é diferente e quem pedir vai se surpreender com a qualidade dos pratos.
“Tem bastante gente que ainda tem preconceito com as marmitas congeladas. Mas tenho certeza que assim que provarem, vão ver que o gosto é muito bom e não tem aquele estigma de que vai ficar aguado ou sem sal”, pontua.

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Uma coisa é certa: tem cardápio para todos os gostos e não faltam opções de restaurantes e empreendedores na Grande Vitória que comercializem marmitas e o tradicional PF (prato feito).
Veja abaixo algumas dicas de onde pedir essas refeições, que facilitam a vida de quem precisa almoçar no trabalho ou não tem tempo para cozinhar em casa.

10 DICAS DE ONDE PEDIR MARMITA NO ES

SÓ NA BRASA
  • Endereço: Av. Dante Michelini, 2100, Mata da Praia, Vitória - Praia de Camburi, K6.
  • Horários: de terça a quinta, das 9h às 22h. Sexta e Sábado, das 9h às 23h30. Domingo, das 9h às 16h.  
  • Preço: a partir de R$ 29,99 (marmitex com até três carnes 750g, arroz, tropeiro, batata frita).
  • Contato: (27) 99623-4030 ou iFood.

BOTEQUIM SÃO PAULO
  • Endereço: Rua Constante Sodré , Santa Lúcia, Vitória.
  • Horários: todos os dias, das 11h às 15h30.
  • Preço: a partir de R$ 27 (quentinha de polpetone à parmegiana). 
  • Contato: (27) 99837-7166 ou iFood.

DELÍCIAS DA MARIA
  • Endereço: Rua Professor Mauro Fontoura Borges, 180, Maria Ortiz, Vitória.
  • Horários: das 11h às 13h30.
  • Preço: a partir de R$ 22 (ovos fritos, arroz, feijão, farofa e legumes cozidos).
  • Contato: (27) 99744-2671 ou Ifood.

COMIDA EXPRESSA MARMITARIA
  • Endereço: Rua Falcão, 229, Novo Horizonte, Serra.
  • Horários: de segunda a sexta, das 10h às 15h, Domingo, das 10h às 16h.
  • Preço: a partir de R$ 19,99 (filé de frango grelhado pequena 450g com arroz branco ou integral, feijão, farofa, salada e fritas).
  • Contato: (27) 99836-2648 ou iFood

DA PRI RESTAURANTE
  • Endereço: Rua Antônio Nobre Filho, 101, Maria Ortiz, Vitória.  
  • Horários: das 11h às 13h.
  • Preço: a partir de R$ 21, 99 (duas carnes e cinco complementos).
  • Contato: (27) 99628-3294 ou iFood.

MARMITAS FIT DA KA
  • Endereço: delivery pelo Instagram @marmitas_fitdaka.
  • Horários: entregas com agendamento prévio.
  • Preço: a partir R$ 65 (pacote com 5 unidades).
  • Contato: (27) 99517-1774. 
MAGDA PANCERI  
  • Onde: delivery pelo Instagram @magdapanceri.
  • Horário: sob consulta / entregas em Vitória e Vila Velha.
  • Preço: R$ 69 (pacote com 5 unidades de 300g) 
  • Contato: (27) 99700-5084. 

É GOSTOSO, EU JURO!
  • Onde: delivery pelo Instagram @egostosoeujuro.
  • Horário: entrega a combinar
  • Preço: a partir de R$ 17,90 + mais taxa de entrega - R$ 5 (Vila Velha) ou R$ 7 (Vitória) 
  • Contato: (27) 99601-6419 / Instagram

MARMITIME ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
  • Onde: delivery pelo Instagram @marmitime.es.
  • Horário: entrega a combinar.
  • Preço: a partir de R$ 70 (pacote com 5 unidades) / taxa de entrega sob consulta.
  • Contato: (27) 99798-1985.

FOOD 4 YOU MARMITAS FITNESS
  • Onde: delivery pelo Instagram @food4you.es.
  • Horário: entrega a combinar. 
  • Preço: a partir de R$ 18 (unidade).
  • Contato: (27) 99659-0707.

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