Roda de Boteco: bar Panela de Barro Retrô vence a edição em Cachoeiro

O bar Panela de Barro Retrô foi o vencedor do Roda de Boteco em Cachoeiro Crédito: Divulgação | Roda de Boteco

O Roda de Boteco de Cachoeiro de Itapemirim, realizado na Região Sul do Espírito Santo, conheceu o vencedor de sua primeira edição. O bar Panela de Barro Retrô conquistou o primeiro lugar no festival com o Pastelzinho Capixaba, feito com recheio de moqueca e maionese de banana.

O petisco conquistou o gosto e o voto do público. A premiação aconteceu na noite deste sábado, 11 de junho, durante o Botecão – festa de encerramento do festival, que contou com um show de três horas do cantor Alexandre Pires, apresentando a turnê “O Baile do Nêgo Véio”.

Os bares Katata’s e Pedroni’s conquistaram o segundo e o terceiro lugar, respectivamente. O vice-campeão levou aos clientes o Feijuka – porção de bolinhos de feijoada preparados com feijão preto, carne seca, paio, linguiça, carne de porco e recheados com couve e bacon crocante.

O bar Katata’s ficou com o segundo lugar no festival Crédito: Divulgação | Roda de Boteco

Já o terceiro colocado apresentou o Rabo Ralado, que contém rabada desfiada com angu, feito na manteiga, acrescido de queijo ralado e salada de agrião.

A primeira edição do Roda de Boteco Cachoeiro reuniu 13 botecos, e cada um deles criou um petisco inédito para a disputa. O público frequentou os bares, votou durante um mês no prato de melhor sabor, e avaliou originalidade da receita e atendimento e higiene do estabelecimento.

O bar Pedroni's ficou com o terceiro lugar Crédito: Divulgação | Roda de Boteco

No Botecão Cachoeiro 2022, o público teve a chance de provar, em um só local, todos os pratos participantes da disputa, em porção reduzida.

Os vencedores da categoria Melhor Atendimento também foram revelados e levaram, além do troféu, premiação em dinheiro. São eles:

Ana Paula , do Conveniência S/A;

, do Conveniência S/A; Vinicius , do Varandinha;

, do Varandinha; Demilson; do Katata’s.

RODA DE BOTECO NA GRANDE VITÓRIA

Quem já está com saudades dos petiscos da competição pode aproveitar o Roda de Boteco na Grande Vitória, que acontece até o próximo dia 3 de julho, com participação de 40 bares e restaurantes de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Cada prato tem o valor fixo de R$ 45,90 e é acompanhado de uma cerveja como cortesia.