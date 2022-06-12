Roda de Boteco: bar Panela de Barro Retrô vence a edição em Cachoeiro

O Roda de Boteco de Cachoeiro de Itapemirim, realizado na Região Sul do Espírito Santo, conheceu o vencedor de sua primeira edição. O bar Panela de Barro Retrô conquistou o primeiro lugar no festival com o Pastelzinho Capixaba, feito com recheio de moqueca e maionese de banana.
O petisco conquistou o gosto e o voto do público. A premiação aconteceu na noite deste sábado, 11 de junho, durante o Botecão – festa de encerramento do festival, que contou com um show de três horas do cantor Alexandre Pires, apresentando a turnê “O Baile do Nêgo Véio”.
Os bares Katata’s e Pedroni’s conquistaram o segundo e o terceiro lugar, respectivamente. O vice-campeão levou aos clientes o Feijuka – porção de bolinhos de feijoada preparados com feijão preto, carne seca, paio, linguiça, carne de porco e recheados com couve e bacon crocante.
Já o terceiro colocado apresentou o Rabo Ralado, que contém rabada desfiada com angu, feito na manteiga, acrescido de queijo ralado e salada de agrião.
A primeira edição do Roda de Boteco Cachoeiro reuniu 13 botecos, e cada um deles criou um petisco inédito para a disputa. O público frequentou os bares, votou durante um mês no prato de melhor sabor, e avaliou originalidade da receita e atendimento e higiene do estabelecimento.
No Botecão Cachoeiro 2022, o público teve a chance de provar, em um só local, todos os pratos participantes da disputa, em porção reduzida.
Os vencedores da categoria Melhor Atendimento também foram revelados e levaram, além do troféu, premiação em dinheiro. São eles:
- Ana Paula, do Conveniência S/A;
- Vinicius, do Varandinha;
- Demilson; do Katata’s.
RODA DE BOTECO NA GRANDE VITÓRIA
Quem já está com saudades dos petiscos da competição pode aproveitar o Roda de Boteco na Grande Vitória, que acontece até o próximo dia 3 de julho, com participação de 40 bares e restaurantes de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Cada prato tem o valor fixo de R$ 45,90 e é acompanhado de uma cerveja como cortesia.
O Botecão da atual edição acontece nos dias 8 e 9 de julho, na Prainha, em Vila Velha, com shows de Alexandre Pires, Vou pro Sereno e Clareou. Os ingressos estão à venda no site Blue Ticket ou na loja Believe, na Praia da Costa. Assinantes do Clube A Gazeta têm desconto na compra, saiba mais clicando aqui.