Restaurantes abertos no carnaval: lista reúne 50 opções no ES

Torresmo servido no bar O Quintal Crédito: O Quintal/Divulgação

Vai curtir o carnaval na Grande Vitória e quer aproveitar a gastronomia local no feriado? Então, fique por dentro dos horários de funcionamento entre sábado, 18/02, e terça, 21/02, nos mais de 50 locais pesquisados por HZ.

A lista inclui especialidades variadas, da capixaba à oriental, passando pela brasileiríssima comida de botequim, nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari.

Sobremesas, sorvetes e café da manhã também estão em nosso cardápio, que sinaliza ainda quais casas terão música ao vivo nos dias de folia. Confira a seguir.

Ceviche do Clericot Café, na Curva da Jurema Crédito: Clericot /Divulgação

SUZUSHI RESTAURANTE Cozinha japonesa. Sábado e terça, das 18h às 23h. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898. OLIMA CULINÁRIA AFETIVA Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 14h. Av. Governador Eurico Rezende, 40, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807. MANGALÔ Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 18h. Segunda, das 9h às 14h. Terça, das 8h às 13h. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. TERO RESTAURANTE Cozinha variada. Sábado, das 12h às 16h30 e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 12h às 16h30. Segunda e terça, das 18h30 às 23h30. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. (27) 99932-5614. MODÉSTIA ÀS FAVAS Cozinha variada. Sábado, domingo e segunda, das 16h30 às 23h. Rua Marechal Cândido Rondon, 153, Jaburuna, Vila Velha. Somente com reservas: (27) 98144-8511. UNAGI SUSHI Cozinha japonesa. Todos os dias, das 18h às 23h30. Rua Aleixo Netto, 1585, Praia do Canto, Vitória. LOS CHICOS Cozinha tex-mex. Sábado e terça, das 18h30 às 23h. Av. Des. Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. O restaurante é parceiro do Clube A Gazeta CASA GUIMA Cozinha brasileira. Sábado e domingo, das 11h30 à meia-noite. Segunda e terça, das 12h à meia-noite. Rua Aquino de Araújo, 340, Praia da Costa, Vila Velha. MAJOR FOREST Carnes. Sábado e segunda, das 11h30 às 23h. Domingo e terça, das 11h30 às 16h. Rua Aleixo Netto, 1004, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-0333. FOODIES BURGERS Hamburgueria. Sábado, das 18h à meia-noite. Domingo e terça, das 18h às 23h30. Duas unidades em Vitória: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha e Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Jardim Camburi. (27) 2142-4735. BONTÀ FORNO E CUCINA Pizza napolitana. Sábado e domingo, das 18h às 23h. Terça, das 18h às 22h. Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Centro, Vila Velha. (27) 99946-7066. BANZAI Cozinha japonesa. Todos os dias, a partir das 18h. Vitória: Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 930, Jardim Camburi. (27) 3207-3787. Vila Velha: Rua Henrique Moscoso, 551, Praia da Costa. (27) 3311-4969. GELATO BORELLI Sorveteria. Todos os dias, das 11h às 22h. Av. Antônio Gil Veloso, 39, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99900-9497. TOP FOODS Rodízio variado. Sábado e domingo, a partir das 11h. Segunda e terça, a partir das 17h. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99276-7105. DON AGUILAR Cozinha argentina. Sábado e domingo, das 12h às 23h. Segunda e terça, das 18h às 23h. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649. SAL & MEL GELATERIA Sorveteria. Todos os dias, das 13h às 20h30. Rua São Paulo, 2255, loja 11, Itapuã, Vila Velha. (27) 99663-9138. COLHER DE PAU Cafeteria. Todos os dias, das 8h às 19h. Rua Ibitirama, 245-351, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98189-0666. EL GITANO Cozinha variada. Todos os dias, das 11h30 às 22h. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Itens da café servidos na Colher de Pau Crédito: Reprodução/Instagram @colherdepaucafeteriabistro

Rabada com agrião e polenta do Casa Guima, em Vila Velha Crédito: Ciro Trigo

JAPATÊ Cozinha japonesa. Todos os dias, das 18h à 0h. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa. (27) 3201-9201. O restaurante é parceiro do Clube A Gazeta LA DOLINA (Música ao vivo) Cozinha argentina. Sábado, das 12h às 16h e das 18h às 23h. Terça, das 18h às 23h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. ENSEADA MANGUINHOS Frutos do mar e moquecas. Todos os dias, das 10h à meia-noite. Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413. LA DOLINA HORNO Cozinha argentina e pizza ao estilo napolitano. Sábado e terça, das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560. A OCA RESTAURANTE, BAR & ATELIÊ (Música ao vivo) Cozinha brasileira. Todos os dias, das 12h às 23h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714. O restaurante é parceiro do Clube A Gazeta OUTBACK STEAKHOUSE Carnes. Sábado, das 12h às 23h. De domingo a terça, das 12h às 22h. Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá) e Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418). CLERICOT CAFÉ (Música ao vivo) Cozinha variada e café. Todos os dias, das 7h às 22h. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. CASTANHEIRA BAR Cozinha brasileira. Sexta, sábado, segunda e terça, das 11h às 23h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Rio Branco, 107, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99590-8989. NERO FOGO & VINHO Cozinha italiana. Sábado, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 12h às 16h. Av. Hugo Musso, 2000, Itapuã, Vila Velha. (27) 3141-0377. PREFERITO RESTAURANTE & PIZZA Cozinha italiana. Sábado e domingo, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30. Segunda, das 18h30 às 23h. Av. Hugo Musso, 1309, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3066-6194. CARANGUEJO DO LANGUINHO Frutos do mar e moquecas. Sábado e domingo, das 10h às 18h. Terça, das 10h às 20h. Rampa João Moura Nascimento, 65, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 99987-9410. TEKOAH Cozinha variada. Sábado, das 11h às 22h. Domingo e terça, das 12h às 17h. Segunda, das 11h às 17h. Praia da Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. BOTECO BOA PRAÇA (Música ao vivo) Cozinha brasileira. Todos os dias, das 13h à 1h. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. FIGATA Cozinha italiana. Praia do Canto: sábado e domingo, das 11h30 às 16h e das 18h à meia-noite. Segunda e terça, das 18h à meia-noite. Shopping Vitória: Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, segunda e terça, das 11h30 às 22h. Mais informações: @figata.br. BARUTTI GELATERIA Sorveteria. Todos os dias, das 12h às 23h. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. (27) 3534-9193. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. MAHO GASTROBAR Cozinha variada. Sábado e terça, das 10h às 22h. Praia de Camburi, Quiosque 5, Mata da Praia, Vitória. KING KONE Pizza ao estilo napolitano. Todos os dias, das 18h à meia-noite. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777. RAIZ DO CANTO O restaurante é parceiro do Clube A Gazeta. Sábado, das 11h30 à meia-noite. Segunda e terça, das 11h30 às 23h. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99655-0025.

Brownie com gelato da gelateria Barutti Crédito: Barutti/Divulgação

Unidade de Vitória do Boteco Boa Praça fica na Praia do Canto Crédito: Boa Praça/Divulgação

ESPAÇO MARIA MARIANA Frutos do mar e moquecas. Todos os dias, das 10h às 17h. Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 99838-4089. RESTAURANTE ORIUNDI Cozinha italiana. Todos os dias, das 11h30 às 15h. Sábado, também das 19h às 23h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989. O QUINTAL PARRILLA BAR (Música ao vivo) Cozinha brasileira e carnes. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 17h. Segunda, a partir das 12h30. Terça, a partir das 11h. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340. ELIAH RESTAURANTE Cozinha mediterrânea. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. BARLAVENTO BEACH BAR & LOUNGE (DJs) Cozinha variada. Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h à meia-noite. Terça, das 18h à meia-noite. Quiosque 1 da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. O restaurante é parceiro do Clube A Gazeta PEPPE RESTAURANTE Cozinha variada. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. BENDITO BISTRÔ (Música ao vivo) Cozinha variada. Sábado, das 12h às 16h. Terça, das 18h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-0022. DAJU BISTRÔ Cozinha brasileira. Sábado, das 11h às 14h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565. ALAS RESTAURANTE Cozinha grega. Sábado e terça, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 17h. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. BISTRÔ SALDANHA (Música ao vivo) Cozinha variada e café. Sábado, das 9h às 22h. Domingo e terça, das 9h às 19h. Segunda, das 11h às 19h. Av. Beira-mar, 855, Antigo Forte São João, Centro, Vitória. (27) 99821-9656. DOGGIES HOT DOGS Self-service de cachorro-quente. Sábado, das 18h à 0h. Domingo e terça, das 18h às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Loja 4, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3029-4400. ÉPICO BEACH BAR (DJs) Bar de praia com DJs. Todos os dias, a partir das 12h. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá. Vitória. BANZAI LOUNGE Cozinha japonesa. Sábado e domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h à meia-noite. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222. EMPÓRIO JOAQUIM O restaurante é parceiro do Clube A Gazeta. Empório: sábado, segunda e terça, das 8h às 21h. Domingo, das 8h às 15h. Bistrô: sábado, das 9h às 22h. Domingo, das 9h às 15h30. Segunda e terça, das 9h às 21h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. JUCÁ PADARIA ARTESANAL Sábado, das 8h30 às 17h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 12, Mata da Praia, Vitória. (27) 99897-5227.

Polvo Mediterrâneo do restaurante Eliah Crédito: Reprodução/Instagram @eliahrestaurante