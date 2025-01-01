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Restaurantes abertos em 1° de janeiro: veja dicas de onde comer no ES

Da moqueca ao gelato, lista do HZ traz opções em mais de 20 endereços da Grande Vitória com funcionamento garantido no feriado
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 03:00

Moqueca servida no Restaurante Berro dágua, em Jacaraipe , Serra
Moqueca do restaurante Berro d'água Crédito: Ricardo Medeiros
Vai passar o réveillon na Grande Vitória e pretende comer fora no dia 1º de janeiro? Se a sua resposta for sim, aqui vai uma lista com mais de 20 restaurantes, gelaterias e cafeterias capixabas abertos no primeiro dia de 2025. 
Nos endereços consultados por HZ, há opções de café da manhã, brunch, almoço e jantar. Veja os horários de funcionamento abaixo e programe-se!

Restaurantes abertos em Vitória

  • Restaurante do Bigode - Frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @restaurantedobigode.   
  • Barutti - Gelatos e sobremesas. Aberto das 12h às 22h30. Praia do Canto. Mais informações: @baruttigelato.  
  • Coco Bambu Vitória - Cozinha variada. Aberto das 11h30 às 22h30. Praia do Canto. Mais informações: @cocobambues.    
  • Don Camaleone - Pizzas e cozinha variada. Aberto a partir das 17h30. Praia do Canto. Mais informações: @doncamaleone.  
Wine Garden, restaurante, bar e cafeteria no Shopping Vitória
Polvo com batatas do restaurante Wine Garden Crédito: Fernando Madeira
  • Empório Mendes - Cozinha variada. Aberto das 11h às 23h30. Jardim Camburi. Mais informações: @mendesgourmetvix.   
  • Borelli (Shopping Vitória) - Gelatos. Aberto das 12h às 21h. Enseada do Suá. Mais informações: @gelatoborellivitoria.   
  • O Quintal Parrilla Bar - Parrilha e petiscos. Aberto das 17h à 0h. Praia do Canto. Mais informações: @oquintalparrillabar.
  • Pitoresco Gastrobar - Frutos do mar. Aberto das 11h às 18h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @pitorescogastrobar.
  • Wine Garden - Bistrô. Aberto das 11h às 23h. Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória) e Vila Velha (Parque das Castanheiras). Mais informações: @winegarden_es.
  • Pirão - Frutos do Mar. Aberto das 11h às 23h. Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Mais informações: @restaurantepirao.
Pizzas do Don Camaleone para o evento Fest Gastronomia
Pizzas do Don Camaleone Crédito: Vitor Jubini

Restaurantes abertos em Vila Velha

  • Água de Sal - Frutos do mar. Aberto das 17h às 23h30. Praia da Costa. Mais informações: @aguadesalrestaurante.   
  • Casa Guima - Parrilha e cozinha variada. Aberto das 17h à 0h. Parque das Castanheiras, Praia da Costa. Mais informações: @casaguima. 
  • Caranguejo do Assis - Frutos do mar. Aberto das 11h às 23h. Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis. 
  • Barutti - Gelatos e sobremesas. Aberto das 12h às 22h30. Praia da Costa. Mais informações: @baruttigelato.
  • Regina Maris - Frutos do mar. Aberto a partir das 12h. Praia de Itaparica. Mais informações: @reginamariss.    
Churrasco na parrilha e acompanhamentos do bar Casa Guima, em Vila Velha
Churrasco do restaurante Casa Guima Crédito: Carlos Alberto Silva

Outras cidades

  • Berro d´Água - Frutos do mar. Aberto das 9h às 18h. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.  
  • Recanto Miramar - Frutos do mar. Aberto das 11h às 16h. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @recantomiramar.  
  • Pirá Cozinha de Origem - Frutos do mar e carnes na brasa. Aberto das 12h às 23h. Porto de Cima, Anchieta. Mais informações: @opiracozinha.  
  • Barutti - Gelatos e sobremesas. Aberto das 12h às 22h30. Praia do Morro, Guarapari. Mais informações: @baruttigelato.
Barutti Gelateria
Gelatos da Barutti Crédito: Fernando Madeira

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