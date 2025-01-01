Restaurantes abertos em 1° de janeiro: veja dicas de onde comer no ES

Vai passar o réveillon na Grande Vitória e pretende comer fora no dia 1º de janeiro? Se a sua resposta for sim, aqui vai uma lista com mais de 20 restaurantes, gelaterias e cafeterias capixabas abertos no primeiro dia de 2025.
Nos endereços consultados por HZ, há opções de café da manhã, brunch, almoço e jantar. Veja os horários de funcionamento abaixo e programe-se!
Restaurantes abertos em Vitória
- Restaurante do Bigode - Frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @restaurantedobigode.
- Barutti - Gelatos e sobremesas. Aberto das 12h às 22h30. Praia do Canto. Mais informações: @baruttigelato.
- Coco Bambu Vitória - Cozinha variada. Aberto das 11h30 às 22h30. Praia do Canto. Mais informações: @cocobambues.
- Don Camaleone - Pizzas e cozinha variada. Aberto a partir das 17h30. Praia do Canto. Mais informações: @doncamaleone.
- Empório Mendes - Cozinha variada. Aberto das 11h às 23h30. Jardim Camburi. Mais informações: @mendesgourmetvix.
- Borelli (Shopping Vitória) - Gelatos. Aberto das 12h às 21h. Enseada do Suá. Mais informações: @gelatoborellivitoria.
- O Quintal Parrilla Bar - Parrilha e petiscos. Aberto das 17h à 0h. Praia do Canto. Mais informações: @oquintalparrillabar.
- Pitoresco Gastrobar - Frutos do mar. Aberto das 11h às 18h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @pitorescogastrobar.
- Wine Garden - Bistrô. Aberto das 11h às 23h. Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória) e Vila Velha (Parque das Castanheiras). Mais informações: @winegarden_es.
- Pirão - Frutos do Mar. Aberto das 11h às 23h. Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Mais informações: @restaurantepirao.
Restaurantes abertos em Vila Velha
- Água de Sal - Frutos do mar. Aberto das 17h às 23h30. Praia da Costa. Mais informações: @aguadesalrestaurante.
- Casa Guima - Parrilha e cozinha variada. Aberto das 17h à 0h. Parque das Castanheiras, Praia da Costa. Mais informações: @casaguima.
- Caranguejo do Assis - Frutos do mar. Aberto das 11h às 23h. Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis.
- Barutti - Gelatos e sobremesas. Aberto das 12h às 22h30. Praia da Costa. Mais informações: @baruttigelato.
- Regina Maris - Frutos do mar. Aberto a partir das 12h. Praia de Itaparica. Mais informações: @reginamariss.
Outras cidades
- Berro d´Água - Frutos do mar. Aberto das 9h às 18h. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.
- Recanto Miramar - Frutos do mar. Aberto das 11h às 16h. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @recantomiramar.
- Pirá Cozinha de Origem - Frutos do mar e carnes na brasa. Aberto das 12h às 23h. Porto de Cima, Anchieta. Mais informações: @opiracozinha.
- Barutti - Gelatos e sobremesas. Aberto das 12h às 22h30. Praia do Morro, Guarapari. Mais informações: @baruttigelato.