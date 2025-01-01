Restaurantes abertos em 1° de janeiro: veja dicas de onde comer no ES

Empório Mendes - Cozinha variada. Aberto das 11h às 23h30. Jardim Camburi. Mais informações: @mendesgourmetvix.

Borelli (Shopping Vitória) - Gelatos. Aberto das 12h às 21h. Enseada do Suá. Mais informações: @gelatoborellivitoria.

O Quintal Parrilla Bar - Parrilha e petiscos. Aberto das 17h à 0h. Praia do Canto. Mais informações: @oquintalparrillabar.



Pitoresco Gastrobar - Frutos do mar. Aberto das 11h às 18h. Jesus de Nazareth. Mais informações: @pitorescogastrobar.



Wine Garden - Bistrô. Aberto das 11h às 23h. Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória) e Vila Velha (Parque das Castanheiras). Mais informações: @winegarden_es.

