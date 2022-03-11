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Gastronomia

Restaurante realiza almoço beneficente para ajudar igreja em Vila Velha

Estabelecimento vai doar metade do que for arrecadado no próximo domingo (13) para reforma do telhado da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:16

Ugo Restaurante, na Praia da Costa, em Vila Velha
Varanda do Ugo Restaurante, na Praia da Costa, em Vila Velha. Restaurante fará almoço beneficente Crédito: Instagram/@ugorestaurante
"Acreditamos que a solidariedade nada mais é que colocar o amor ao próximo em movimento". Com essa frase, o restaurante Ugo, na Praia da Costa, realiza um almoço beneficente neste domingo (13). Do meio-dia às 17h, o espaço irá receber os clientes com seu cardápio tradicional, preparado pelo chef Gabriel Oliveira, e reverter parte do lucro a uma causa nobre.
A proposta é doar metade da arrecadação do dia para ajudar a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no mesmo bairro, a reformar o seu telhado. "Na missa, ouvimos o padre Anderson falando sobre a reforma do telhado da Igreja e veio a ideia de fazer algo para contribuir. Como tem sempre a cantina após a missa, pensamos em trazer essa experiência para a casa do Ugo", explica João Vitor Guimarães Vaz, um dos sócios do restaurante.
Entre os destaques do restaurante, o filé de chorizo na pasta de ameixa, o risoto de funghi com cubos de mignon ao perfume de trufas negras, além do polvo inteiro com musseline de mandioquinha, mini milhos grelhados e redução de balsâmico. Os interessados podem fazer a reserva pelo WhatsApp (27) 99261-6714. 
Segundo o empresário, durante o almoço serão realizados sorteios de presentes. "Acreditamos que a caridade nada mais é que colocar o amor ao próximo em movimento e ai queríamos que a empresa tivesse também essa função social. Que seja apenas o primeiro de muitos", finaliza.

A CAMPANHA

A campanha para o telhado da paróquia começou em novembro do ano passado. As obras começaram em dezembro e ainda precisam ser terminadas. Segundo publicação no Instagram, o restauro prevê a impermeabilização do telhado para evitar vazamentos na nave da igreja em dias de chuva, além de outros reparos necessários.
Quem não puder comparecer no restaurante durante o domingo e quiser doar assim mesmo, a paróquia disponibiliza todas as informações sobre como contribuir em seu site e também na rede social. "Para ajudar, basta acessar nspsocorro.com e escolher a forma de contribuição, sempre acrescentando R$ 0,01 ao final da sua doação para que seja identificada", diz a publicação.

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