Restaurante realiza almoço beneficente para ajudar igreja em Vila Velha

Varanda do Ugo Restaurante, na Praia da Costa, em Vila Velha. Restaurante fará almoço beneficente Crédito: Instagram/@ugorestaurante

"Acreditamos que a solidariedade nada mais é que colocar o amor ao próximo em movimento". Com essa frase, o restaurante Ugo, na Praia da Costa, realiza um almoço beneficente neste domingo (13). Do meio-dia às 17h, o espaço irá receber os clientes com seu cardápio tradicional, preparado pelo chef Gabriel Oliveira, e reverter parte do lucro a uma causa nobre.

A proposta é doar metade da arrecadação do dia para ajudar a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no mesmo bairro, a reformar o seu telhado. "Na missa, ouvimos o padre Anderson falando sobre a reforma do telhado da Igreja e veio a ideia de fazer algo para contribuir. Como tem sempre a cantina após a missa, pensamos em trazer essa experiência para a casa do Ugo", explica João Vitor Guimarães Vaz, um dos sócios do restaurante.

Entre os destaques do restaurante, o filé de chorizo na pasta de ameixa, o risoto de funghi com cubos de mignon ao perfume de trufas negras, além do polvo inteiro com musseline de mandioquinha, mini milhos grelhados e redução de balsâmico. Os interessados podem fazer a reserva pelo WhatsApp (27) 99261-6714.

Segundo o empresário, durante o almoço serão realizados sorteios de presentes. "Acreditamos que a caridade nada mais é que colocar o amor ao próximo em movimento e ai queríamos que a empresa tivesse também essa função social. Que seja apenas o primeiro de muitos", finaliza.

A CAMPANHA

A campanha para o telhado da paróquia começou em novembro do ano passado. As obras começaram em dezembro e ainda precisam ser terminadas. Segundo publicação no Instagram, o restauro prevê a impermeabilização do telhado para evitar vazamentos na nave da igreja em dias de chuva, além de outros reparos necessários.