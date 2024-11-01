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Promoções e até comida japonesa grátis celebram Dia do Sushi no ES

Restaurantes pesquisados por HZ darão desconto em combinados e rodízios para comemorar o Dia Internacional do Sushi, 1° de novembro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 12:49

Se você aprecia a culinária japonesa, guarde esta data, 1º de novembro. Ela foi escolhida no Japão em 1961 para celebrar a existência de um dos principais símbolos culinários daquele país, o sushi.
E nesta sexta-feira, Dia Internacional do Sushi, HZ traz uma lista de restaurantes orientais da Grande Vitória que terão ações promocionais, como desconto em itens do cardápio, sorteio de rodízio e até distribuição de sushi grátis pelas ruas da Capital.
Tudo para homenagear o alimento queridinho de quem não resiste a um bom japa! Confira abaixo.    

1

ATUM ESPECIAL COM DESCONTO

Para comemorar o Dia do Sushi, o restaurante Suzushi, vencedor do 2º Prêmio HZ Gastrô na categoria Cozinha Oriental, dará 10% de desconto no valor do menu Maguro Akami, composto de 15 preparações com atum nacional tipo exportação akami (corte magro do peixe). São seis sashimis, seis hossomakis com shissô (erva asiática da família da menta) e três niguiris, e a ação acontece nesta sexta, 1º de novembro (de R$ 160 por R$ 144). Horários: das 18h30 às 23h. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @suzushi.restaurante. FOTO: Bruno Coelho

2

SUSHI DE GRAÇA E CARDÁPIO EM OFERTA

O delivery Home Sushi Home vai distribuir sushi grátis no trânsito, em Vitória, para comemorar o Dia do Sushi, nesta sexta-feira (1º). A ação vai começar às 17h, em frente à base do delivery, que fica em Santa Helena, na Av. Nossa Sra. da Penha, 75 (após a Praça do Cauê, no acesso à Terceira Ponte). A partir desse horário, serão oferecidas, para os clientes que passarem por ali e ligarem o pisca-alerta de seus carros, caixinhas com quatro unidades de sushi. Foram disponibilizadas para a promoção 300 unidades do kit, e a cortesia será válida enquanto durar esse estoque. Além disso, o cardápio do delivery estará com 15% de desconto em todo os itens, também para celebrar a data. Mais informações: @homesushihomevix.

3

OPÇÕES PARA DUAS PESSOAS

O restaurante Alaskan Sushi Lounge também vai comemorar o Dia do Sushi com promoções no rodízio. Nesta sexta-feira (1º), o rodízio de sushi para casal sai de R$ 199,80 por R$ 179,80 (para duas pessoas) e o valor do rodízio Experience cai de R$ 319,80 para R$ 299,80 (também para duas pessoas). A casa está promovendo o sorteio de um rodízio (individual) para clientes no atendimento presencial. Para participar, basta consumir no local e preencher, até 10/11, um cupom para concorrer ao prêmio. O sorteio será realizado no dia 12/11. Rua Dr. Aniceto Frizzera Filho, 10, próximo ao Bob's, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @alaskan_sushi. FOTO: Ciro Trigo

4

RODÍZIO EM PROMOÇÃO

Nesta sexta, 1º de novembro, o restaurante Banzai comemora o Dia do Sushi com um combinado especial de 30 peças para a data, disponível no delivery. A seleção inclui sashimis de salmão e atum; sushis de barriga de salmão, sushis de atum e de peixe de carne branca, camarão levemente picante, entre outros itens. Quanto: R$ 119,90. Nos restaurantes, a promoção para celebrar a data é no valor do rodízio especial, sem limite de peças (de R$ 169,90 por R$ 149,90, por pessoa, até a meia-noite). Praia do Canto e Jardim Camburi, Vitória, e Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @restaurantebanzai. FOTO: Pedro Melo

5

SALMÃO MAIS EM CONTA

Também nesta sexta-feira, Dia do Sushi, o restaurante Minê terá um prato com desconto. Trata-se do combinado especial com 47 peças de salmão, composto de hots, sushis, sashimis e outras preparações com o peixe, que na data sai de R$ 230 por R$ 199. Horários: das 18h às 22h30. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @restaurantemine. 

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