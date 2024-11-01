Promoções e até comida japonesa grátis celebram Dia do Sushi no ES

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ATUM ESPECIAL COM DESCONTO

Para comemorar o Dia do Sushi, o restaurante Suzushi, vencedor do 2º Prêmio HZ Gastrô na categoria Cozinha Oriental, dará 10% de desconto no valor do menu Maguro Akami, composto de 15 preparações com atum nacional tipo exportação akami (corte magro do peixe). São seis sashimis, seis hossomakis com shissô (erva asiática da família da menta) e três niguiris, e a ação acontece nesta sexta, 1º de novembro (de R$ 160 por R$ 144). Horários: das 18h30 às 23h. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @suzushi.restaurante. FOTO: Bruno Coelho



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SUSHI DE GRAÇA E CARDÁPIO EM OFERTA

O delivery Home Sushi Home vai distribuir sushi grátis no trânsito, em Vitória, para comemorar o Dia do Sushi, nesta sexta-feira (1º). A ação vai começar às 17h, em frente à base do delivery, que fica em Santa Helena, na Av. Nossa Sra. da Penha, 75 (após a Praça do Cauê, no acesso à Terceira Ponte). A partir desse horário, serão oferecidas, para os clientes que passarem por ali e ligarem o pisca-alerta de seus carros, caixinhas com quatro unidades de sushi. Foram disponibilizadas para a promoção 300 unidades do kit, e a cortesia será válida enquanto durar esse estoque. Além disso, o cardápio do delivery estará com 15% de desconto em todo os itens, também para celebrar a data. Mais informações: @homesushihomevix.

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OPÇÕES PARA DUAS PESSOAS

O restaurante Alaskan Sushi Lounge também vai comemorar o Dia do Sushi com promoções no rodízio. Nesta sexta-feira (1º), o rodízio de sushi para casal sai de R$ 199,80 por R$ 179,80 (para duas pessoas) e o valor do rodízio Experience cai de R$ 319,80 para R$ 299,80 (também para duas pessoas). A casa está promovendo o sorteio de um rodízio (individual) para clientes no atendimento presencial. Para participar, basta consumir no local e preencher, até 10/11, um cupom para concorrer ao prêmio. O sorteio será realizado no dia 12/11. Rua Dr. Aniceto Frizzera Filho, 10, próximo ao Bob's, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @alaskan_sushi. FOTO: Ciro Trigo

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RODÍZIO EM PROMOÇÃO

Nesta sexta, 1º de novembro, o restaurante Banzai comemora o Dia do Sushi com um combinado especial de 30 peças para a data, disponível no delivery. A seleção inclui sashimis de salmão e atum; sushis de barriga de salmão, sushis de atum e de peixe de carne branca, camarão levemente picante, entre outros itens. Quanto: R$ 119,90. Nos restaurantes, a promoção para celebrar a data é no valor do rodízio especial, sem limite de peças (de R$ 169,90 por R$ 149,90, por pessoa, até a meia-noite). Praia do Canto e Jardim Camburi, Vitória, e Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @restaurantebanzai. FOTO: Pedro Melo



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SALMÃO MAIS EM CONTA