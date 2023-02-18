Ponche de frutas: bebida festiva também combina com o carnaval

Geralmente servido em festividades como Natal, réveillon e Páscoa, o ponche também é uma opção refrescante e superfácil de fazer para o carnaval.

A bebida, servida com suco e pedaços de fruta, é geralmente acomodada em grandes tigelas (algumas próprias para ponche), e pode ser consumida com ou sem pedras de gelo.

Para deixá-la mais interessante, vale acrescentar um espumante brut, ou, na versão sem álcool, um refrigerante de limão. As borbulhas fazem toda a diferença.

Fácil de fazer e de beber, o ponche é uma boa pedida na folia Crédito: Gold 360/Reprodução

O ponche (do inglês "punch") surgiu na Índia e chegou à Inglaterra no século 17, quando tornou-se popular e espalhou-se para vários outros países.

PONCHE DE FRUTAS

INGREDIENTES:

1 cacho de uvas sem sementes

1 maçã grande



1 punhado de morangos



1 litro de suco de laranja ou de uva



700 ml de espumante brut (ou refrigerante de limão, para uma versão não alcoólica)

MODO DE PREPARO:

Lave e pique as frutas (os pedaços devem ter tamanho suficiente para serem sorvidos aos goles). Coloque as frutas em uma jarra e junte o suco de laranja e o espumante ou refrigerante. Sirva, se desejar, com cubos de gelo.