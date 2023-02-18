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Ponche de frutas: bebida festiva também combina com o carnaval

A receita de origem indiana à base de suco e pedaços de frutas com espumante ou refrigerante é acessível e fácil de preparar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Geralmente servido em festividades como Natal, réveillon e Páscoa, o ponche também é uma opção refrescante e superfácil de fazer para o carnaval.
A bebida, servida com suco e pedaços de fruta, é geralmente acomodada em grandes tigelas (algumas próprias para ponche), e pode ser consumida com ou sem pedras de gelo. 
Para deixá-la mais interessante, vale acrescentar um espumante brut, ou, na versão sem álcool, um refrigerante de limão. As borbulhas fazem toda a diferença.    
Ponche de frutas
Fácil de fazer e de beber, o ponche é uma boa pedida na folia Crédito: Gold 360/Reprodução
O ponche (do inglês "punch") surgiu na Índia e chegou à Inglaterra no século 17, quando tornou-se popular e espalhou-se para vários outros países. 

PONCHE DE FRUTAS

INGREDIENTES: 
  • 1 cacho de uvas sem sementes 
  • 1 maçã grande 
  • 1 punhado de morangos
  • 1 litro de suco de laranja ou de uva
  • 700 ml de espumante brut (ou refrigerante de limão, para uma versão não alcoólica)
MODO DE PREPARO:
  1. Lave e pique as frutas (os pedaços devem ter tamanho suficiente para serem sorvidos aos goles). 
  2. Coloque as frutas em uma jarra e junte o suco de laranja e o espumante ou refrigerante. 
  3. Sirva, se desejar, com cubos de gelo.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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