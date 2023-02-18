Ponche de frutas: bebida festiva também combina com o carnaval

Geralmente servido em festividades como Natal, réveillon e Páscoa, o ponche também é uma opção refrescante e superfácil de fazer para o carnaval.
A bebida, servida com suco e pedaços de fruta, é geralmente acomodada em grandes tigelas (algumas próprias para ponche), e pode ser consumida com ou sem pedras de gelo.
Para deixá-la mais interessante, vale acrescentar um espumante brut, ou, na versão sem álcool, um refrigerante de limão. As borbulhas fazem toda a diferença.
O ponche (do inglês "punch") surgiu na Índia e chegou à Inglaterra no século 17, quando tornou-se popular e espalhou-se para vários outros países.
PONCHE DE FRUTAS
INGREDIENTES:
- 1 cacho de uvas sem sementes
- 1 maçã grande
- 1 punhado de morangos
- 1 litro de suco de laranja ou de uva
- 700 ml de espumante brut (ou refrigerante de limão, para uma versão não alcoólica)
MODO DE PREPARO:
- Lave e pique as frutas (os pedaços devem ter tamanho suficiente para serem sorvidos aos goles).
- Coloque as frutas em uma jarra e junte o suco de laranja e o espumante ou refrigerante.
- Sirva, se desejar, com cubos de gelo.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.